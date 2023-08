El Kun Agüero y Sofía Calzetti ¿separados?

Durante la tarde del pasado sábado, el Kun Agüero anunció a través de sus redes sociales que se separó de su novia, Sofía Calzetti. La noticia sorprendió a sus seguidores, y para rematar, compartió una selfie en la que anunciaba su soltería.

“Te me casas”, le dijeron al exfutbolista por Twitter. Inmediatamente, Agüero no dudó en responder y dejar en claro que está soltero: “Jeee no, estoy más solo que nunca así que por ahora nada”, escribió en respuesta al fanático.

Después de que se viralizó esta información, el deportista publicó una foto en su cuenta de Instagram. En la imágen, se lo puede ver sonriente frente al espejo.

Por su parte, Sofía Calzetti publicó desde las historias de su cuenta oficial de Instagram un video en medio de la separación del Kun Agüero. En el mismo, se la puede ver a ella junto a una amiga, de fondo un sonido que dice ‘¿cuándo volvés?’, la amiga respondió con ironía ‘nunca’ y ella cerró la grabación con risas.

Cabe destacar que desde el momento en que comenzaron a viralizarse los rumores de la ruptura de la pareja, ninguno de los dos salió a dar declaraciones al respecto. Pero todo indica que el ex deportista y Calzetti ya no llevan ningún tipo de relación.