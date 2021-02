El ladrón del cementerio fue trasladado al Complejo Carcelario EP 9

El hombre de 55 años que en la mañana de ayer fue observado infraganti mientras sustraía floreros y placas del cementerio local, fue trasladado en las ultimas horas al Complejo Carcelario EP 9 y está imputado por “Tentativa de Robo Reiterado”.

El hecho de que la figura sea una tentativa, atiende a que el presunto delincuente no llegó sacar los objetos del cementerio y fue aprehendido ahí mismo. Por otra parte, tampoco descartan que dicha imputación pueda agravarse.

Fuentes judiciales confirmaron a RESUMEN que, por lo pronto, intentan determinar el número de damnificados en este hecho. Recordemos que cuando el sujeto fue sorprendido, tenía en su poder una masa y un cortafierro y en el interior de una mochila, algunas placas y floreros. Incluso, una de estas planchas no tiene nombre ni fecha por lo que resulta mas complejo deliberar a quien pertenece. Ante esto y mientras le toman testimonio a los trabajadores del cementerio y otros posible testigos, desde la fiscalía prefirieron que el hombre permanezca detenido.

Por otra parte, y ante trascendidos que hablaban de que el detenido era el autor de varios robos similares cometidos en el cementerio, desde la Justicia aclararon que eso no puede constatarse ya que la planilla prontuarial del detenido aun no ha arribado. En este sentido y si bien desde hace meses se reportan este tipo de hechos en el cementerio local, no puede relacionarse aun al recientemente imputado, con esos casos.