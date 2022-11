“El lanzamiento de Llaryora es oportunista”

El referente radical y presidente del partido en la ciudad, Martín Barrionuevo, visitó los estudios de la 88.9, donde dialogó con el equipo de Todo Pasa para expresar su diagnóstico político en cuanto a los acontecimientos a nivel local y provincial. En primer lugar, habló sobre la nueva delegación de la Defensoría del Pueblo, que llegará a la ciudad a mediados de diciembre o inicios de enero. “Hemos tenido complicaciones técnicas. Abriremos en esa época para atender mejor las complejidades de los vecinos. Mientras tanto, nosotros ya estamos trabajando, y es mucho el trabajo que tenemos. Hoy debemos estar cerca de la gente, escuchar y tener diagnósticos reales para poder solucionar los problemas. En lo que respecta a salud ya hemos generado algunos trámites, expedientes e informes. Lo que hacemos es ponernos en contacto con la persona damnificada y derivamos al área de Defensoría para tener un seguimiento y mayor aceptación en lo que respecta a determinado trámite, que algunas veces la misma burocracia hace que haya demoras”. En cuanto a las quejas de vecinos por las diferentes situaciones que han vivido al momento de precisar atención médica en el Hospital Regional, Barrionuevo aseguró que desde la Defensoría ya están interviniendo al pedir reuniones con el Director del nosocomio, y de entender las problemáticas del mismo tanto desde lo estructural.

Ya centrado en lo político, desde el ámbito provincial, luego del lanzamiento de Llaryora como candidato a Gobernador de parte del mismo Schiaretti, Barrionuevo hizo la siguiente lectura: “Schiaretti y Hacemos por Córdoba están muy complicados y el lanzamiento de Martín Llaryora es oportunista. Creo que es un fin de ciclo, pero también creo que el cambio se va a dar de acuerdo a la inteligencia que JXC también tenga, donde el radicalismo es parte y hos sí es columna vertebral. Están dadas las condiciones para que el radicalismo tenga un rol protagónico y no debe ceder las ambiciones de construir poder y de poder tomar decisiones para poder mejorar la calidad de todo los cordobeses. Schiaretti seguramente ha hecho muchas cosas buenas, pero es oportunista. Lanza a Llaryora pero no tenemos fecha de elecciones. Evidentemente quien conoce la fecha es él. Juegan con eso y con la institucionalidad, y eso no debe perderse. Hubo varias figuras importantes del radicalismo en el plenario, donde se habló de que el Radicalismo debe exigir la reglamentación. No hay tiempo para tibiezas. Tenemos que ir todos con las mismas reglas”.

En cuanto al ámbito local, el referente de la UCR insistió en que el radicalismo debe estar junto para poder terminar de unir a Juntos por el Cambio en Alta Gracia, y remarcó que esto implica reglas de juego y normas de convivencia. “Me hice presente primero en el Tribunal de Cuentas, donde hice una consulta técnica. No voy con mucha continuidad, pero visito a los concejales. Tengo una opinión personal, donde siento que al Concejo Deliberante le falta madurez y ponerse del lado de la gente. Por un lado, está mal que estén a los gritos en pleno acto democrático, y mal también el intendente en retirarse y no dejar su posición fijada. Como presidente de un partido político, sí debo hacer un mea culpa en falta de reuniones o coordinación entre el bloque de AG CRECE en consonancia con la UCR. Como partido, también nos falta esa comunicación. Las apreciaciones personales deben dejarse a un lado. Tenemos que ir juntos, no amontonados”, expresó Barrionuevo. A su vez, reafirmó su intención de ser candidato a gobernador de la ciudad. “Quiero ser intendente, pero tampoco somos unos apresurados, y construimos relación, vínculos y poder a base de cosas como la confianza, las elecciones, a dar la cara. En este momento estamos evaluando nuestras debilidades personales y grupales. Creo que hay un proceso formativo que no se ha dado en el radicalismo en los últimos 15 años, de los cuales fui parte. Hoy el peronismo ya está al final de su ciclo, y nosotros hemos pasado a ser una opción para la gente. Tenemos una razón de ser. Yo hago política por convicción y porque verdaderamente creo en un proyecto. Creo en el equipo. Hoy humildemente nosotros le ofrecemos al territorio fuerza, ganas, ideas, renovación, profesionales”.