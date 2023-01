«El Movimiento Evita provincial apoyará a Schiaretti si se presenta como candidato a presidente»

Mariano Lorenzo, Legislador de Hacemos por Córdoba y referente del Movimiento Evita, habló con los comunicadores de «Todo Pasa» sobre el año electoral.

«Será un año electoral a nivel nacional, provincial y local y ésto no tiene que influir en que dejemos de ver los problemas sociales. Hay que seguir trabajando para buscar soluciones a las demandas de los vecinos. Vemos con muy buenos ojos, en un acto hecho con quorum, que Juan Schiaretti haya decidido que sea Martín Llaryora, el mejor candidato» comenzó el legislador. Y con respecto a la gestión del intendente de Córdoba, opinó: «Cambió a Córdoba de negro a blanco, es el mejor candidato. Movimiento Evita hará su aporte para ello ocurra».

Sobre las tareas de la agrupación, en particular, describió: «El trabajo en Córdoba acompaña la economía popular. Hoy tenemos un responsable del Departamento Santa María, Juan Ignacio Montenegro. Hoy tenemos en muchas localidades unidades productivas, cooperativas de trabajo. Una de las modificaciones que presentó Llaryora, dentro de las ferias de la economía popular, es que feriante tenga su carnet para trabajar, para vender: hay una política importantísima sobre eso. La economía circular trasciende la ciudad y la provincia, con congresos para aportar ideas de otros lugares del mundo».

«El trabajo formal o asalariado no exite más, queda por fuera el trabajador el de la economía popular, no van a poder volver al trabajo formal. Desde el 2011 venimos trabajando en eso. Hay cooperativas que se unen en unidad de trabajo. La solucion que ponemos en la mesa es que papá y mamá deben trabajar». «En todo el país hay unidades textiles que estan haciendo mochilas para el PAICOR, así trabaja el Estado junto a las cooperativas» agregó.

En relación a la proyección nacional de Juan Schiaretti, afirmó: «Uno de los problemas más grandes que está teniendo nuestro país, junto con la pobreza creada en la dictadura militar, es la grieta. Lo que viene haciendo el gobernador, el diálogo y el consenso con otras fuerzas, es el gobernador más federal del país, atiende a todos los municipios y comunas sin mirar el color político, nunca profundiza la grieta. Habla con diferentes dirigentes y gobernadores de nuestro país. Si él ve una proyección nacional, lo acompañaremos desde el Movimiento Evita, más allá de lo que se determine a nivel nacional. Tenemos que hacer un movimiento amplio, con 4 ó 5 puntos principales para salir adelante». Además alagó su gestión: «Todo lo que promete Schiaretti cada 1 de febrero, lo cumple».

Sobre las elecciones en Córdoba Capital, manifestó: «Pertenecemos hace 8 años a HPC y somos orgánicos. En Córdoba Capital, todavia no hay desición de quien será ese candidato. También hay que tener en cuenta la revolución del feminismo, creo las organizaciones tienen compañeras mujeres que pueden aportar mucho. Todos los compañeros y compañeras que tengan ambiciones es bueno. Muchas compañeras hicieron un trabajo muy importante durante la pandemia».

Y finalmente sobre la oposición, dijo: «La oposición cae en poner el carro antes que el caballo: plantean una situación coyuntural de hace dos años: ´no ir desunidos´…hay otras problemáticas primero, como no endeudarnos, que el FMI no vuelva más a la Argentina, que Macri no gobierne nunca más». «Las encuestas muestran desesperanza y desconfianza de la gente en la clase política» concluyó.