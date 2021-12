El Municipio evalúa implementar el «Pase Sanitario» para poder asistir a Colectividades

De a poco diferentes Provincias y ciudades del país implementan el «Pase sanitario» para, se alguna manera, poder tener una «temporada segura» respecto al Covid. Sobre todo, por el arribo de la nueva variante Micron y el hecho de que en el mes de marzo pueda darse otro pico en la pandemia.

Se trata nada mas y nada menos que del certificado en el que consta que una persona mayor a 13 años ha recibido las dosis de vacunas necesarias y habilita al ciudadano a poder asistir a eventos masivos, lugares cerrados y espacios de mayor participación. Esto será necesario para mega eventos, tanto abiertos como cerrados. Provincias como Tucumán, Salta y recientemente Buenos Aires, ya lo han adoptado como requisito primordial.

De cara a los grandes festivales, se sabe que en el de Doma y Folclore de Jesús María como así también en el Festival de Peñas de Villa María, contar con las dos dosis de vacuna contra el Covid será «requisito excluyente» para el público. Incluso ya anticiparon que a quienes sacaron las entradas online y no poseen las dos vacunas, se les reembolsará el dinero.

Consultado por este medio, al respecto, el Intendente Marcos Torres subrayó que en esta ciudad se está siendo «mas cauto» aunque no descartan adoptar la misma medida que los festivales vecinos para Colectividades.

«Nosotros no hemos tomado decisiones aun sobre el pase sanitario; aquí hemos sido mas cautos. Sabemos que la vacunación en todo el mundo ha sido exitosa pero también es cierto que no es obligatoria. Entendemos a la gente que no se quiere vacunar, pero yo no lo comparto. Es algo que como no es obligatorio no va a depender de mi. De todos modos estamos evaluando como haremos en Colectividades pero todavía no tenemos una resolución», aseguró Torres.