Las elecciones del próximo 19 de abril en Despeñaderos podrían ser postergadas en el marco de la serie de medidas que se están tomando en todo el territorio nacional, provincial y municipal; que apuntan a evitar la concentración de gente. Eso incluye, por obvias razones, evitar actos públicos, de campaña, proselitismo puerta a puerta, y hasta la posibilidad que se concentren grandes cantidades de vecinos en un colegio para votar.

En todo caso, el comité de emergencia de Despeñaderos, encabezado por el intendente interino David Boaglio están manteniendo reuniones con autoridades de salud de la Provincia y con la legisladora departamental Carolina Basualdo, sobre todo luego de la postergación de las elecciones en la ciudad de Río Cuarto.

Sin embargo, aún no hay decisión oficial.

Iván Ruano,ex Concejal radical y dirigente de Juntos Por Despeñaderos, la alianza que acompaña la candidatura del ex Senador Héctor Penna, criticó la postura ambigua del Municipio: “Es una decisión que más que evaluarla, hay que tomarla ya. El pico de la pandemia, según avisan los expertos será entre abril y mayo, justamente cuando en Despeñaderos los vecinos irían a votar. Lo correcto sería prorrogar el mandato de David Boaglio por seis meses más, hasta septiembre, como hicieron en Río Cuarto. No hay una urgencia en cuanto a cambios de autoridades, porque David Boaglio ocupa el lugar de Intendente interino de forma legítima, como indica la normativa en caso de acefalía. Sí, hay una urgencia sanitaria.El municipio no puede pensar en las elecciones hoy. Sería de irresponsables. Debe estar abocado al 100% a la emergencia del Coronavirus y evitar los actos oficiales, las inauguraciones y demás actividades que, podrían generar además, una campaña dispar ya que las demás fuerzas no podemos salir a la calle“.