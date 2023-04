El Mural de Gaby Díaz ya se puede visitar en la pista de BMX

El fin de semana pasado, se llevó a cabo la segunda fecha del Campeonato Provincial de BMX en la ciudad de Alta Gracia, mas precisamente en la pista que está ubicada en el Parque García Lorca, que dicho sea de paso, ha quedado increible gracias al gran trabajo que realizaron en conjunto la comisión de padres del equipo altagraciense.

Justamente ellos en conjunto con la Dirección de Deportes de la CIudad de Alta Gracia, realizaron un mural en homenaje a la mejor representante del BMX a nivel mundial como lo fue y lo sigue siendo (los grandes resultados que tuvo siguen vigentes) María Grabriela Díaz, y todo eso fue posible tambien gracias a las manos magicas de Fernando Gomez.

«La idea del mural es una foto que tenia guardada hace mucho, en el 2018 yo la queria presentar cuando en la fecha del argentino inauguramos el partidor grande, por que ella es la maxima referente que tenemos en el mundo. La bicicleta que está en el mural es la que se encuentra en el museo en Dubai. En ese momento no se dió por que teníamos muchas actividades para hacer y no llegamos, pero ahora la gente de la muni, de la Dirección de Deporte nos dijo que llevaban los muralista para realizar el mural. Le queria contar a ella y no podia por que queria que fuera una sorpresa, cuando lo terminaron le hice una video llamada, ella está en Bariloche y se re emocionó, asi que prometio la visita para estar con los chicos y ver su mural». Le decia a RESUMEN DEPORTIVO Lorena integrante de la comisión directiva del equipo de BMX de Alta Gracia.

Bien como dice Lore, la bici plasmada en la pared, cerca de los partidores se trata de la que usó en los Juegos Olimpicos de Rio de Janeiro, que hoy en dia se encuentra exhibida en el Qatar Olimpic and sports museum ( Museo Olímpico y deportivo de Qatar) que además cuenta con los guantes que usó en Beijing 2008.

Haciendo un repaso rapido por la carrera de Gaby no hay que olvidarse que fue Campeona Panamericana en 2007 y medalla de bronce en los panamericanos de 2011. Ganó los Campeonatos del Mundo en 2001, 2002 y 2004.