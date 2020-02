“El país está pasando por un simbrón económico y hacer un Encuentro acorde a las posibilidades de la mayoría, creo que es un acierto”

El flamante Ministro de Gobierno de la Provincia, Facundo Torres, acompañó a su hermano Marcos, en esto de romper el hielo en la apertura de la fiesta más importante de la ciudad. Acompañado además por el vice gobernador Manuel Calvo y el Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, entre otros, el ex Intendente de Alta Gracia se mostró feliz ante el comienzo de esta nueva edición como así también de los cambios que se dieron en esta oportunidad y lo expresó con RESUMEN.

“La verdad es que siento muchas expectativas como nervios. Esperando que el clima nos acompañe y sea un encuentro exitoso; estoy convencido que así va a ser, siempre hemos tenido un poquito de suerte“, comenzó Torres.

Respecto a la decisión del actual Intendente Marcos Torres, sobre disminuir la cantidad de noches del evento y priorizar a los artistas locales, el Ministro opinó: “Creo que es un momento complicado desde lo económico, donde el país esta pasando un simbrón y hacer un encuentro acorde a las posibilidades de la mayoría y a los presupuestos económicos que pueden manejarse, donde se le da valor a la gente, a los artistas de nuestra ciudad, creo que es un acierto. Lo hablaba con Marcos hace algunos días; él me decía que le parecía oportuno en esta edición achicar un poquito los gastos, hacer menos noches, darle mas participación a los artistas locales, encarar el encuentro con un artista fuerte principal y después con otro fuerte cada noche y me parece que es la forma de que el encuentro no tenga pérdidas“, aclaró.

Minutos más tarde, Torres ya estaba degustando un rico plato criollo junto a Manuel Clavo en la carpa de Argentina.