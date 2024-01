El PAMI y ANSES de Alta Gracia aún vacantes: Siguen las negociaciones para designar titulares

El 10 de diciembre de 2023 asumió la Presidencia de la Nación Javier Milei marcando una nueva era en la Argentina. Con su llegada al poder, hubo cambios en todos los organismos nacionales entre ellos el ANSES y el PAMI: El primero, es presidido por el ex Ministro de Finanzas de Córdoba Osvaldo Giordano, en claro guiño a Juan Schiaretti, y el segundo por el pediatra Esteban Leguizamo.

En el caso de la Ciudad de Alta Gracia, las delegaciones nacionales siguen sin tener un Titular que las presida desde que el 10 de diciembre pasado María Inés «Mané» Chiotti renunciara al ANSES, aunque sigue en planta permanente, y que Daniela Ferrari hiciera lo mismo en el PAMI. Chiotti es la referente local de La Cámpora, más precisamente de la Diputada Nacional Gabriela Estévez, y Ferrari del ex Senador Nacional Carlos Caserio.

Lo cierto es que también las oficinas clave en la Provincia como Córdoba Capital, Río Cuarto o Villa María siguen con la vacante abierta, según Letra P. No sería una sorpresa que en Alta Gracia la titularidad de los organismos recaiga sobre una «persona técnica», como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri con el ANSES, ya que fue presidido por la apartidaria Fátima Tarifa.

Encabezar esos organismos en Nuestra Ciudad no deja de ser codiciado por varios dirigentes políticos: Desde el Partido Demócrata confían en que la relación de amistad que tiene el ex candidato a Intendente Darío Cuffa con la Canciller Diana Mondino lo puede ubicar en la titularidad de cualquiera de esas dos agencias. En el caso del PRO, suena fuerte el nombre de Miguel Cantarini, ex Titular del PAMI durante el macrismo, para encabezar los organismos con el respaldo del Legislador Provincial Ignacio Sala.

También, trascendidos aseguran que el radical Leandro Morer le habría pedido a su nuevo jefe político, el Defensor del Pueblo de la Provincia Mario Decara, que «le consiga el ANSES local». La llegada del schiarettista Giordano al ente nacional tampoco hace descartar la posibilidad de que algún dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba local se quede con la jefatura del órgano nacional.