“El pedido de una vivienda para dejar de alquilar es uno de los pedidos más frecuentes”

Desarrollo Social es una de las áreas que más cerca del vecino se encuentra y que conoce de primera mano los principales dilemas que enfrentan los habitantes de la ciudad. Duilio Silva, responsable del área, declaró que “la realidad es agobiante para todos los argentinos. «La inflación es muy alta, se nota en Alta Gracia. Los bonos solo son parches, no sirven para que el argentino pueda vivir más tranquilo. Nos duele la realidad”, expresó el funcionario.

Dentro de la problemática social más frecuente que se observa en la oficina de Desarrollo Social, es lo habitacional. “El pedido de una vivienda, de un pedazo de tierra para dejar de alquilar es uno de los pedidos más frecuentes que estamos recibiendo. Hay muchas situaciones, como la no posibilidad de poder pagar o ingresar a una nueva vivienda. Estamos tratando de ayudar a los vecinos pero la situación es compleja”, comentó el director de dicha área.

Silva habló de un “pobre nuevo”, al cual definió como el vecino que estaba bien y que la pandemia lo hizo pobre o vecinos que no sabían qué ayudas podían solicitar. También mencionó el grupo de adultos mayores, donde tratan de ayudar con la compra de medicamentos. “Acompañamos a los beneficiarios de «incluir salud» para los que tengan una pensión no contributiva, porque quedan al margen del sistema. Desarrollo no sólo les da el alta para esta pensión, sino que todos los meses los ayuda a solicitar las recetas para los medicamentos”.

Por otro lado, anticipó que en los próximos días estarán listos los tres centros de adultos mayores que tiene la ciudad. “Les vamos a cambiar la impronta, no solamente para que coman sino para que hagan otras actividades, como talleres, con profes, y puedan pasar un momento grato. El más próximo que se abrirá es el de barrio Sabattini”, finalizó.