El Pelado de Tik Tok: «Nuestro fuerte es el sandwich de salame, queso y manteca»

Mariano Piazza, comerciante de Villa María, se hizo viral desde hace un año mostrando naturalmente -videos sin edición- cómo armaba sandwiches con los productos que vende en su fiambrería. En diálogo con «Todo Pasa» contó cómo llegó a ese punto y cómo llega al festival gastronómico más grande de la provincia, Peperina.

«Tenemos dos fiambrerías desde hace diez años, ubicadas en cercanías a las avenidas principales y a la costanera -que siempre invitamos a conocerla-. Algunos clientes nos pedían por privado que les armáramos sandwiches, porque se iban a jugar al paddle, al tenis y nos hacían pedidos especiales porque tenemos fiambres raros de todo el mundo» comenzó «El Pelado». «Siempre busco productos nuevos o nuevos proveedores» agregó.

«Un año atrás, mi hijo Agustín me muestra a ´Donatto´ un italiano que mostraba sus sándwiches en Tik Tok y me propone hacer lo mismo. Al principio yo no quería, no me gustaba la idea. Hicimos el primer video y nos empezaron a escribir gente con muchos seguidores, dándonos consejos sobre cómo subir contenido» relató el influencer.

«En un principio, nuestra idea de hacer sandwiches era mostrar los productos, no vender los sandwiches. Primero eran videos sencillos, sin editar, en tiempo real, yo armando un sandwich. Cuando empezamos a usar técnicas de marketing, cuando empezamos a armar con producciones, tenía muchas vistas en Instagram pero no en Tik Tok. Volvimos a la vieja forma, ´el Pelado hablando pavadas que se peleaba con todos´ fue un boom».

Piazza contó que debieron abrir una sucursal nueva, exclusiva sólo para vender sandwiches: «Siempre trabajamos muy bien, pero ésto nos sacó de contexto. Vendemos entre 200-250 sandwiches por día. Empezó a venir gente de otros lugares a buscar sanguches y definimos un horario porque estábamos desbordados, de lunes a sábados de 11 a 23 horas. El domingo sólo abrimos la fiambrería hasta el medio día».

El villamariense narró además que abrieron 1° de mayo casi diez años atrás. Su esposa a los pocos días le anunció que estaba embarazada de la más pequeña, Amparo, con quien iba a trabajar todos los días, ya que el acompañaba a su papá -quien ya no podía conducir- a buscar autopartes. «Es un orgullo para nosotros poder estar ahi, en el primer festival que hicimos vendimos un promedio de 980 sánguches por día».

«En Peperina vamos a ser ´una pulguita´ ahí, llevaremos nuestro Food Truck ´Don Ramón´ con los cuatro clásicos: salame y queso, jamon crudo y queso, bondiola y queso y lomito. No se necesita tanto pero necesitás lugar para armar el sandwich y es todo muy nuevo. Traemos un baguetín muy rico de Villa General Belgrano». «El que más sale es el de salame, manteca y queso, ya que le ponemos buena cantidad de fiambre y son de buena calidad, de marcas reconocidas a nivel nacional, artesanales no estan en todos lados pero estan en los mejores restaurantes, es otra la elaboración» concluyó.