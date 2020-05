“El Presidente debe cambiar el rumbo que está llevando, porque a los ojos del pueblo confunde”

Sin duda, Guillermo Moreno es una de las figuras del kirchnerismo más polémicas y jugosas a la hora de entrevistar. En la mañana de hoy, el ex Secretario de Comercio Exterior de la Nación, entabló una comunicación telefónica exclusiva con Todo Pasa y habló de todo un poco. Entre sus dichos más resonantes, se destaca sin duda esa postura opositora al actual Gobierno nacional de Alberto Fernández, en materia económica, ya que Moreno aseguró que las políticas actuales están lejos de ser consideradas peronistas.

“Yo creo humildemente que cuando el Presidente planteó esa contradicción, entre la salud y la economía, se equivocó. Se trata de salud y economía. Dos elementos ordenadores de la vida. Hay que encontrar la correcta armonía entre esos dos vectores. El precepto bíblico de “transformaras los recursos de la tierra para tu propio provecho”, retirar la fuerza de trabajo del mercado, seria retirar la base material de la Nación y no se puede destruir la base material de la Nación, no de manera voluntaria, eso es una cosa extraña“, inició Moreno y siguió: “Creo que el Presidente ha decidido abordar al Coronavirus desde una sola disciplina y me parece que hay que ampliar esa mirada. Debe ser multidisciplinar”, opinó el ex funcionario kirchnerista en un claro rechazo con el parate económico del país en los últimos meses.

Moreno sostuvo que lo que se está haciendo hoy por hoy en Argentina, es “destruir la base material de la Nación”, es decir aquella que se forma con el trabajo y que Fernández debe cambiar el rumbo. “La realidad es que lo que hizo el Coronavirus fue acelerar un proceso que ya se venia dando desde enero del 2017, cuando Donald Trump desistió de la globalización. A partir de ahí comienza la construcción de un nuevo orden internacional que se acelera con el Coronavirus y no hay ninguna duda que a la salida de esta pandemia se va a hacer hincapié en dos vectores, en el energético y en el de los alimentos”, explicó el economista, sosteniendo que esa es la base sobre la cual debe plantearse la economía.

“El precio de los alimentos termina definiendo si el país es para todos o para algunos”, arrojó.

La necesidad de una “Ley de alquileres”

Respecto a la manera en que se abarata el precio de los alimentos, Moreno argumentó: “En la Pampa húmeda por ejemplo, eso está en mano de cuatro sectores: la fuerza de trabajo, los contratistas, el productor y el dueño de la tierra. Este último se lleva el 12% de moneda dura por año y eso es lo que hay que cambiar. No se puede llevar 7 mil millones de dolares solo por tener el titulo de propiedad, para que eso pase el precio de la comida debe alcanzar un valor que permita esa distribución pero eso no sucede; entonces eso hay que resolverlo poniendo retenciones donde hay que ponerlas y hacer una ley de alquileres”.

Su mirada hacia el Presidente

“ Alfonsín que es palabra autorizada en el radicalismo, dijo que este es un plan económico radical. Ya vivimos esto, es obvio. Necesitamos decirle al Presidente, es más, le vamos a presentar propuestas que hemos elaborado los economistas basada en el Nacionalismo, para que Alfonsín no diga que esto es radical.

Hay que corregir este rumbo, que está destruyendo la base material de la Nación. Se votó a un peronista pero Alfonsín dice que la política económica es radical, entonces tenemos un problema y a esto hay que ordenarlo“, opinó sin tapujos Moreno quien a la vez y refiriéndose al Gobernador Juan Schiaretti, dijo: “No tengo duda de que Schiaretti es un dirigente de primer nivel, es una de las referencias que tiene el peronismo nacional y se tiene que sentar en la mesa y empujar”.

“Al Presidente hay que decirle que hay que corregir el rumbo que esta teniendo porque a los ojos del pueblo confunde. Todos los peronistas lo votamos pero la politica económica que esta llevando, Alfonsin dice que es radical”, concluyó.