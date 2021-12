El PRO y Arduh buscan regular el juego on line y el resto de Juntos por el Cambio le salió al cruce

El oficialismo provincial habilitará el debate en los próximos días de un proyecto de Ley que regula el juego on line en la Provincia de Córdoba: La idea viene de la mano del Presidente del Bloque de Juntos por el Cambio Orlando Arduh y de su par del PRO Silvia Paleo. El proyecto, busca autorizar los sitios de apuestas virtuales.

Después de conocido el proyecto, Legisladores del mismo bloque salieron a cruzar a su Presidente y a Paleo: «El proyecto de legalizar el juego presentado por legisladores de JxC es a título personal de los firmantes y no del bloque en su conjunto. Estoy en contra de fomentar el juego», escribió Daniela Gudiño en su cuenta personal de Twitter. Por su parte Juan Jure manifestó que «Mi rechazo a la iniciativa presentada por integrantes del bloque JxC para legislar sobre el juego on line. Cuando fui Intendente de Río Cuarto dimos una agotadora pelea contra el juego y sus dolorosas consecuencias económicas y sociales. No voy a ser cómplice de fomentarlo ahora”, dijo el legislador provincial. “El proyecto presentado no expresa mi opinión ni es la opinión unánime del bloque de JxC”, agregó.

La cosa no terminó ahí, el Presidente de la UCR Córdoba y, en los próximos días Diputado Nacional, Marcos Carasso dijo que «Ni en la Unión Cívica Radical ni en Juntos por el Cambio de Córdoba se ha analizado o avalado legalizar las apuestas on line. El radicalismo tiene una posición histórica contraria a fomentar el juego. Es un proyecto presentado a título personal y nada tiene que ver el partido”. Desde la Coalición Cívica-ARI también cruzaron a Arduh y Gregorio Hernández Maqueda publicó en su Twitter: «Con 115 mil desocupados sólo en el gran Córdoba y una pobreza que alcanza a casi la mitad de la población, ¿quieren que la ludopatía siga haciendo más estragos? ¿Qué clase de locura estamos viviendo?», cerró el delegado provincial de Lilita Carrió.

La semana pasada, el Bloque voto dividido el Presupuesto Provincial 2022: Arduh y el PRO se abstuvieron mientras que Gudiño y Jure votaron en contra.