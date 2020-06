El reconocido rugbier Facundo Gigena participará junto al AGR de una charla virtual

“Es parte de lo que estamos haciendo en épocas de pandemia para que los chicos tengan actividades, el técnico de primera tuvo la iniciativa de hacer esto, la mayoría de esta clases de jugadores exitosos se vienen sumando a acciones de este tipo, será una charla abierta y se buscará un intercambio entre alumnos y el jugador”, agregó Gabriel Flores, coordinador de juveniles del AGR a Resumen.

No será la primera vez que el jugador surgido en Tala Rugby Club participe en una charla con alumnos de un club, él ya lo había implementado en otras oportunidades con diversos clubes argentinos, el jugador posee una gran predisposición cuando se trata de generar vínculos que puedan servirle a los chicos que están incursionando el comienzo de sus carreras.

“El zoom que realizaremos hoy surge por iniciativa de Mario el “Colo Oliva”, quien fue mi entrenador en el Tala Rugby Club donde empecé mi carrera y me propuso hacer la charla por el tema de la cuarentena, yo le di el visto bueno, como no iba a hacerlo si me lo pedía el querido “Colo”, manifestó entre carcajadas el jugador a Resumen.

Facundo comenzó su carrera en Tala, a los 4 años de edad y jugó un largo tiempo en primera, tuvo la posibilidad de disputar para los “Pumitas” los mundiales en Francia y Nueva Zelanda de 2013 y 2014 respectivamente, fue convocado para el Argentina 15 en 2016, donde jugó 3 partidos.

Más adelante Facundo tuvo un salto enorme en cuanto a la exigencia y al nivel, cuando tuvo la posibilidad de llegar a entrenar el Súper Rugby, para los Jaguares, luego de que algunos jugadores sufrieron lesiones de gravedad y la puerta se le termino abriendo, “Fue impresionante el nivel que encontré en ese equipo, no me esperaba tanta calidad y me costó adaptarme”, declaró el rugbier.

Desde el AGR indicaron que la charla con Franco Gigena dará inicio pasadas las 20 horas de este viernes, por la plataforma zoom y el público que sigue las páginas del club podrá observar el debate.