“El Rugby es un estilo de vida, hay mucha hermandad”.

Francis Errecaborbe, conocido como “mandarina”, actualmente es jugador de la primera división del AGR además es entrenador de la categoría M16 y también tuvo su paso por el Jockey Club de la ciudad de Córdoba, en una charla exclusiva en RESUMEN deportivo por la 88.9 habló de la actualidad del club y repasó su experiencia en Europa y los seleccionados provinciales y nacionales.

“El comienzo de temporada era complicado como sabíamos, era nivelatorio, veníamos fantástico probándonos con equipos de primera” comenzaba Francis, respecto a la vuelta del campeonato.

Con Respecto a la actualidad del club “mandarina” fue muy optimista por lo que se está logrando.

“Estamos completando un gimnasio, la verdad que nos faltan un montón de cosas, pero lo importante que tenemos lo básico para que los chicos se puedan entrenar y no tengan que pagarse un gimnasio”.

El ex Jockey Club, tuvo su experiencia europea, jugó en el club La Vila de España una temporada, en donde no le costó mucho adaptarse al nivel de juego español.

“El nivel de juego de ese año era particular, había partidos que era como si jugaras contra un seleccionado, otros partidos, era como jugar contra cualquier equipo de primera de acá de córdoba, pensé que iba a ser un poco más bajo el nivel, no me costó adaptarme. Esa temporada fue muy complicada porque teníamos un equipo muy corto y cada vez que se lesionaba un jugador lo sentíamos bastante. Todo el año veníamos corriendo de atrás, fue muy complicado, en el penúltimo partido ganamos y nos salvamos del descenso, una locura”.

El actual técnico del AGR fue parte de la Selección de Córdoba de Rugby, en donde represento a la provincia durante varios años además destacó el crecimiento del deporte en todo el territorio provincial.

“En el seleccionado de Córdoba, Los Dogos, jugué dos o tres años, la provincia tiene muy buenas selecciones, en los últimos 10 o 15 años siempre disputó algo. Hay muy buenos jugadores, de calidad. El rugby viene creciendo mucho en los últimos años, hablando de los cuatro o cinco más grandes de Córdoba, han sacado muy buenos jugadores y más ahora con la Superliga Americana de Rugby, tenemos muchos representantes del Jockey, del Bajo, Tala, Tablada, Athletic, en todos los equipos de la superliga”.

El paso por Los Pumitas, es algo que lo marcó al pilar izquierdo del AGR, la preparación la concentración, la perseverancia, es lo que tuvo para formar parte de la selección Argentina de Rugby y disputar un mundial.

“Estuve 2 años de mi vida concentrado y entrenando para ese momento, para jugar los minutos que me tocara, fueron 2 años que no salía a ningún lado, no tomaba alcohol, comía lo que me decía el nutricionista, me levantaba a las 8 de la mañana, entrenaba hasta las 12.30, me iba a la facultad, todo esto te hablo de córdoba, no volvía a mi casa. Salía a las 20.30 de la facultad y me metía de 21 a 23 a entrenar, además, viajábamos todos lo meses a distintas provincias, donde eran 2 o 3 días de concentración y entrenando 3 turnos. En un viaje a Buenos aires me quebré el dedo chiquito del pie, estaba en una lista preliminar de una gira por Sudáfrica que al final no la pude hacer. Suerte para mí que en esa gira, uno que jugaba en mi posición, tuvo un mal torneo y entonces cuando vuelven lo cortan. Me esperaron y me llevan a Tucumán para probarme y el médico me dice, vos podes ir a la concentración pero no podes jugar un partido porque corres riesgo de quebrarte de vuelta. Éramos 4 pilares izquierdo, en el primer partido a los 5 minutos se corta la cabeza el jugador titular, entra el suplente, a los 15 minutos, se saca el hombro, entra el tercero, y el técnico me mira y me dice cámbiate por las dudas, no terminó el primer tiempo que los 3 primeras líneas izquierdos salieron lesionado, entré y jugué 45 minutos que fueron los mejores de mi vida, que me dieron la posibilidad de diputar el mundial.”.

Para finalizar, “mandarina”, hablo de que significa el rugby en su vida.

“El rugby para mí, es un estilo de vida es mi segunda casa, es como siempre digo yo de chico era un desastre en muchas cosas, y a mí el rugby me encamino un poco, es una familia, te enseñan valores, hay mucha hermandad”, concluyó