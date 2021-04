El sindicato de ladrilleros alertó por el aumento de desocupados y la necesidad de reactivar el sector

De cara al 1 de mayo, Día del Trabajador, La 88.9 dialogó con Leandro Vallejos Arce, titular de Uolra, el gremio que nuclea a los empleados ladrilleros. El gremialista destacó que existe un notable incremento en el número de desocupados, además de insistir en que debe reactivarse el sector.

“Tenemos un dólar muy alto, el peso no vale nada, entonces se ha invertido, eso nos ayudó. Repito, eso no significa que tengamos trabajadores con derechos., Muchos trabajadores precarizados y pagándosele lo menos posible, pero estamos peleando y contribuyendo para que se pueda hacer de la mejor manera y que les sirva al capital y que le sirva al trabajo. Hay mejores condiciones. Sabemos que llegan las vacunas, sabemos que sirven y que la política exterior fue importante. Nos adelantamos a varios. Las condiciones van a mejorar, el tema es cómo nosotros nos paremos. Por eso es importante la unidad para acompañar a este gobierno y al que siga. Por una vez por todas tenemos que tener un país serio y para siempre”, sostuvo.

“Como muchos de los sectores del trabajo, dependemos de la política que ejerzan en la máxima magistratura. En este caso, hablemos bien claro, con nombre y apellido: Mauricio Macri. Su gobierno no fue el eje de la construcción, muy por el contrario, fue la timba financiera donde el trabajador no mueve recurso humano. Al pararse la construcción, los ladrillos que producíamos no tenían venta, y así fuimos bajando nuestro nivel de vida, hemos perdido fuentes de trabajo. Eso, sumado a la inflación, fue un caldo de cultivo muy difícil de llevar en esos 4 años. Después en la unidad de muchos sectores dio que cambia el ejecutivo, asume Alberto, pero rápidamente la pandemia no permitió que la plataforma, el programa de gobierno que tenía pensado ejecutar, lo lleve adelante”, agregó Vallejos.

En relación a la situación en Alta Gracia, el sindicalista dijo: “Hoy vemos con mucha preocupación, muchos acuerdos que hay que yo personalmente lo discuto. Hablemos acá de Alta Gracia con casos específicos. Por ejemplo, nosotros tenemos trabajadores registrados con derechos que tienen obra social, que cortan el pasto, que dependen de Servicios Públicos y el Área específica de Espacios Verdes. También ellos ejercen en el horario que les corresponde. Después a la tarde había compañeros de la Economía Popular con un programa del Gobierno haciendo la misma tarea, sin obra social, sin seguro de vida, sin ART, y sin la posibilidad de soñar luego de entrar a una planta permanente dentro de la Municipalidad. Porque si vos entrás de esa forma tan precarizada, por uno, dos o tres meses, por 9.250 pesos, eso queremos que no pase. Queremos que a igual tarea, igual remuneración, y eso tiene que discutir un gremio”.