El Socialismo no quiere que el PJ sume al PRO a Hacemos por Córdoba

En pleno verano, y tras la sanción de la regulación del juego online, se debate en el seno de Propuesta Republicana (PRO) el pase a Hacemos por Córdoba, alianza que lidera el Gobernador Juan Schiaretti y que representa al oficialismo en la Provincia de Córdoba. No es la primera vez que se debate la incorporación de los amarillos al oficialismo provincial debido a que la cercanía de Mauricio Macri a Schiaretti es pública y en más de una ocasión el ex Presidente no se privó de alagar al Gobernador peronista, lo que causó el malestar en toda la UCR.

Hacemos por Córdoba fue la heredera de Unión por Córdoba en 2019 cuando el Partido Justicialista logró incorporar al Partido Socialista, al GEN de Margarita Stolbizer y al Vecinalismo Independiente de Esteban Aviles por lo que el Gobernador Schiaretti debió cambiarle el nombre a su coalición. Ayer, la Presidente del Socialismo a nivel nacional, la Diputada Nacional Mónica Fein, visitó la Ciudad de Cosquín, localidad gobernada por el socialista Gabriel Musso, en donde se mostró junto a la Senadora Nacional Alejandra Vigo. La jugada de Fein tiende a pisar tierra cordobesa antes de que lo haga hoy el Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta.

La relación del socialismo y Schiaretti no cerró con buena sintonía el 2021 por la postura del socialismo en la Unicameral al controvertido proyecto de apuestas on line, cuando Chamorro se abstuvo. Aunque fue más fuerte la fricción con el GEN de Margarita Stolbizer, porque la legisladora Doris Mansilla, que integra el bloque schiarettista, decidió votar en contra. Entre los socios de Schiaretti observan con atención cómo puede jugar el cordobés en 2023. Más aún cuando crecen los rumores en torno a un acuerdo con el PRO que pueda involucrar la transición en Córdoba y el impacto nacional. El Socialismo ve difícil una alianza tan explícita de Schiaretti con el espacio amarillo, y observa como más probable un acuerdo desde otro lugar.

Si vamos a la Ciudad de Alta Gracia, el Partido Socialista está representado por el Director de Educación Rodrigo Martínez, quien supo ser pre candidato a Viceintendente de Mario Bonfigli en 2015. En el caso de que el PRO se integre al Gobierno Municipal, el PJ se deshacería del Socialismo quien desde el año pasado está en una posición incómoda en la Municipalidad. Si vamos a la cuestión más ideológica el PRO y el PJ Córdoba comparten ser de centro Derecha, siendo que el Socialismo nada tiene que ver debido a que representa a la centro Izquierda, más cercana al Kirchnerismo.