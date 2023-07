«El Socialismo trabajará para lograr que Marcos Torres sea elegido Intendente de nuevo»

Durante la mañana de este miércoles, el Director de Educación y Referente Socialista, Rodrigo Martínez, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, comentó acerca de los cursos y capacitaciones que se estarán realizando a lo largo de la segunda mitad del año: “Estamos con las nuevas capacitaciones desde ayer, son 110 cursos y talleres que se dan en cuatro lugares: Escuela 132 Paravachasca, Estación de tren, Casa de la Cultura y Escuela de oficios municipal. Son capacitaciones autogestionadas, con precios accesibles y con posibilidad de becas. Esto es para que cualquiera pueda tener un espacio de trabajo y brindar herramientas a nuestros vecinos. A final de año vamos a estar rondando alrededor de 250 capacitaciones a lo largo de todo el 2023”.

“Tenemos una amplia agenda para la segunda mitad del año en cuanto a los alumnos. Estamos tratando de continuarla de manera intensa, como lo fue el año pasado”, dijo Martínez.

En cuanto al ámbito político y el cierre de las alianzas, el actual Director de Educación expresó que “Vamos a seguir integrando este espacio del socialismo con el partido justicialista. Pudimos coincidir y pensar en este proyecto pensado a largo plazo. Este ha sido el proyecto y el espacio político que más ha reconocido a los vecinos de Alta Gracia, tanto en salud, educación, como seguridad, entre otras. Hicimos un balance de estos años en las áreas, y vimos que hay un estado presente y por eso vamos a apoyar en Hacemos Unidos por Córdoba y que Marcos Torres sea intendente nuevamente. Nuestra intención es que el socialismo tenga participación”.

“Por el lado de Juntos por el Cambio, les falta un proyecto, una idea clara. No veo una propuesta concreta. Lo único que escuche fueron críticas de una propuesta, y por eso no se ponen de acuerdo. Nosotros entendemos que el estado debe ser eficiente y que cumpla con todas las necesidades, pero ellos no lo creen así. No se ha visto el trabajo que ellos han hecho, así que si lo prometen ojalá que lo hagan”, finalizó.