El Superclásico abre la jornada del domingo: Boca recibe a River en La Bombonera

De un lado, un equipo que está siempre en el ojo de la tormenta. Por su falta de juego, por decisiones del DT, o por cuestiones propias de los jugadores. De ese lado está Boca que, a pesar de todos esos factores en contra, permanece en carrera en las tres competencias. Tuvo un mal arranque en la Copa de la LPF, pero está en semifinales de Copa Libertadores y en cuartos de final de Copa Argentina.

Del otro lado, está el último campeón del fútbol argentino. Un equipo que lleva una racha histórica jugando como local, pero que no encuentra los caminos en condición de visitante. Que se armó para pelear todo, pero que ya quedó eliminado de la Copa Libertadores y la Copa Argentina. De ese lado está River, que tiene a la Copa de la LPF como único objetivo de acá a fin de año.

Con estas realidades, los dos equipos más populares del país se enfrentarán en La Bombonera. Boca recibe a River, este sábado desde las 14 horas. El árbitro del partido será Andrés Merlos, y el encuentro será transmitido tanto por TNT Sports como por ESPN Premium.

Boca está en el noveno lugar de la zona B, con siete puntos en seis partidos. El conjunto dirigido por Jorge Almirón podría llegar a zona de clasificación si consigue el triunfo, ya que está a solo dos unidades del tercero, Sarmiento de Junín. El “Xeneize” empató 0-0 como local contra Palmeiras el jueves, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Por la Copa de la LPF, viene de igualar 1-1 ante Lanús en La Bombonera.

River tiene diez puntos, y ocupa el cuarto puesto de la zona A. El elenco que comanda Martín Demichelis podría alcanzar la segunda posición del grupo si gana pero, en caso de perder, muy probablemente salga de la zona de clasificación. Por la fecha 6 de la Copa de la LPF, el “Millonario” igualó 1-1 ante Banfield en el sur de Buenos Aires. Ese empate cortó una racha de tres derrotas consecutivas en condición de visitante.

En cuanto a los posibles equipos, Almirón pondrá un once plagado de suplentes. El entrenador de Boca guarda lo mejor para la vuelta de las semifinales de Copa Libertadores, el jueves ante Palmeiras, en Brasil. El ex DT de Lanús sabe que no podrá contar con Marcos Rojo ni Luca Langoni, quienes se recuperan de sendas lesiones.

Probables formaciones

Boca: Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almirón.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Manuel Lanzini, Nacho Fernández; Esequiel Barco y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.