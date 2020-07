Otra de las voces que en la mañana de hoy pasó por el Programa Todo Pasa, fue la de Juan Marcelo Lovrich, secretario del centro vecinal de barrio Tiro Federal y Piedra del Sapo. El referente vecinal, se refirió a la situación de inseguridad de este sector de la ciudad, donde si bien afirmó que a nivel general los hechos delictivos no son altos, remarcó que la falta de control sobre las periferias de los barrios es donde se debe hacer foco.

A su vez, Lovrich comentó que al igual que en varios centros vecinales, se está trabajando conjuntamente con la policía por medio de un grupo de WhatsApp. “Inmediatamente que se requiere un móvil se lo envía. El tema es prevenir la inseguridad y no actuar sobre el hecho consumado, si actuamos sobre eso ya estamos en un problema” dijo. El dirigente también mencionó que momentáneamente no hay gestiones de colocar asfalto en el barrio, destacando que al haber mucha piedra en las calles es inusual que estas se deterioren mucho. Paralelamente, destacó la colaboración entre los vecinos para ayudarse económicamente en la situación de pandemia y que no han recibido ningún pedido de asistencia por parte de los vecinos en este contexto.