El caos del transporte: el problema de los “esenciales”

Una situación difícil la que a diario viven cientos de usuarios del transporte interurbano en el Departamento. Y es que aquellos afortunados que pudieron mantener su trabajo en época de pandemia, deben ahora peregrinar para tomar el servicio a tiempo y, con ello, cumplir con sus horarios laborales.

Tras el parate de mas de 200 días que el servicio tuvo en pandemia, el retorno fue con frecuencias muy reducidas y, hoy por hoy, con la habilitación de mas actividades por parte del Gobierno, la demanda de transporte aumentó y tomar el colectivo “a tiempo” para los trabajadores esenciales es un verdadero dolor de cabeza. Sobre todo, para aquellos que viven en las comunas del corredor de Ruta 5.

“Yo trabajo en Córdoba y el colectivo de las 5 y media de la mañana nunca para en Los Cedros porque ya viene sin asientos y no pueden ir personas paradas. El otro sale recién a las seis y media de Alta Gracia, ya es tarde, tiene que agregar mas frecuencias”, contó Roque, vecino de la Comuna de Los Cedros a RESUMEN.

Similar situación es la que viven en Villa del Prado y Santa Ana, por ejemplo. El servicio de las 6:30 tiene también amplia demanda y el próximo colectivo sale recién a las 7:40. “Soy enfermera, debo cumplir horario en el sanatorio donde trabajo y me pasó varias veces de no poder tomar el colectivo porque ya venia con todos los asientos ocupados. No tengo otra movilidad, esperan que pierda el trabajo?”, expresó otra usuaria.

Ante esta problemática- la cual la padecen cada día mas usuarios- un grupo de personas se ha organizado para emitir una nota a los titulares de las empresas a la vez que pedirle al Gobierno la intervención, a fines de lograr obtener mayor servicio en los horarios pico.