El triatleta cordobés Francesco Butta, presente en la Copa Panamericana de Viña del Mar

Este próximo fin de semana, la Ciudad de Viña del Mar en Chile, se transformará en el epicentro del Triatlón Mundial, ya que habrán de disputarse las competencias válidas por la Copa Panamericana y Copa Mundo de Triatlón, y allí Córdoba tendrá a Francesco Butta como representante de nuestra provincia.

Luego de haberse iniciado en el Triatlón con tan sólo 11 años, “Chesco” como se lo conoce en el ambiente, ha ido creciendo de manera sostenida hasta convertirse a los 16 años en Tricampeón Cordobés de Triatlón de manera consecutiva en las temporadas 2021, 2022 y 2023, además de disputar fechas del Campeonato Argentino y Sudamericano, y ser representante de Córdoba en los Juegos Deportivos Evita en las dos últimas ediciones.

Para esta competencia de Viña del Mar, viaja junto a su entrenador Lucas Cocha como representante del LC Team, y para lo cual, en conjunto, han realizado un exigente programa de preparación a lo largo de estos últimos meses, con rutinas diarias de doble turno, teniendo en cuenta que el Triatlón es una prueba multideportiva que combina tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie.

Antes de embarcar rumbo a Chile, Francesco se tomó un instante para destacar que “El desafío de esta Copa Mundo de Viña del Mar es muy importante para mí, no sólo porque me va a permitir estar con muchos de los mejores triatletas del mundo, sino porque además será una vivencia deportiva increíble, que me va a permitir seguir acumulando experiencia en este deporte que tanto disfruto”.

“Junto a mi entrenador Lucas Cocha hemos preparado de la mejor manera esta competencia, y voy mentalizado para dar todo de mí y poder lograr los objetivos que nos hemos planteado, tratando siempre de disfrutar porque eso también es muy importante a esta edad”.

“Mi agradecimiento a mucha gente que ha sumado su granito de arena para que yo pueda estar en Chile: a mi familia que es incondicional, a Lucas Cocha y Federico Oliva mis entrenadores, a la Asociación Cordobesa de Triatlón, a Chavero Sport por la preparación física, a Across Suplementos, a Lito Oviedo y Sebastián Visconti por dejar mi bici impecable, al Colegio Alemán Córdoba, y a todos los que suman buena onda para esta experiencia increíble”.

La Copa Mundo de Viña del Mar tendrá su desarrollo completo entre sábado y domingo próximos, jornadas en las cuales habrán de disputarse las finales para las diferentes categorías, entre ellas: la Copa Nacional de Triatlón (11/11 a las 7:00 hs.), Copa Panamericana de Triatlón (12/11 a las 6:30 hs.) y la Copa Mundo de Triatlón (12/11 a las 11:30 hs.)