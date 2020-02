El Trucha acusado otra vez: una joven asegura que la agarró del brazo y la manoseó

A pocas horas de que se conociera que “el trucha” deambulaba nuevamente por las calles de la ciudad, ya hubo una nueva acusación en su contra. Esta mañana, una joven compartió en las redes sociales la desagradable y violenta experiencia que le tocó vivir en la esquina de calle Saavedra y 25 de Mayo, cuando fue interceptada por este sujeto.

Éste la habría agarrado del brazo y proferido una serie de barbaridades a la vez que le habría tocado la cola. “En ese momento no pensé en nada y salí corriendo y me metí a un negocio. No se lo deseo a nadie y sólo le agradezco a Dios que venía sin mi hija“, expresa parte del escrito.