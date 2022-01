El voley de MAG comienza la pretemporada

El voley de Alta Gracia comienza el 1 de febrero la pretemporada de cara a las distintas competencias que se llevarán a cabo en el 2022.

El lugar de los entrenamientos serán en el Parque del Microestadio de Voley y la cacha de Beach. Ya que el miroestadio está abocado a la vacunación de Covid, y el Polideportivo está destinado a los testeos de Coronavirus.

Los horarios de los entrenamientos serán Sub 13, 14 y 16 entrenarán de 19 a 20, mientras que Sub 18, Sub 21 y Primera le tocará a partir de las 20 hasta las 21 hs.

Por lo que pudo a averiguar RESUMEN, vienen varios cambios e incorporaciones a MAG, que en estos días se darán a conocer.