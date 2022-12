Elecciones 2023: el Frente de Todos presentará candidatos propios en cada localidad de Córdoba

La misma descarta una negociación con el Partido Justicialista provincial o con el candidato oficialista, el intendente Martín Llaryora. “Es sabido que que el gobernador Juan Schiaretti acompañó en 2019 la campaña del candidato de la derecha, el expresidente Mauricio Macri y sigue en esa misma senda. Como justicialistas debemos marcar que ese no es el camino, Perón y Evita no enseñaron que nuestro proyecto es nacional y popular, al lado del pueblo y no de los poderes concentrados”, sostiene el comunicado.