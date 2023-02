Elecciones SITRAMAG: «Quieren utilizar un sobre transparente para controlar los comicios»

El Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Alta Gracia, llevará adelante el próximo miércoles 8 de febrero las elecciones internas para determinar quiénes conducirán el gremio por los siguientes años.

Por ello, Pablo Guzmán y Carlos Merlo, integrantes de la Lista 1 de SITRAMAG dialogaron con el equipo del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 y presentaron sus propuestas.

«Esto no es un reality, estamos dando información, queremos contar que es lo que está pasando. Estamos pasando momentos duros pero la gente nos apoya» expresó Pablo Guzmán, candidato a Secretario General.

Por su parte, Carlos Merlo, integrante de la lista, afirmó que «hay enojo con la representación de Medina, hay un quiebre. Es un gran logro que la gente se haya dado cuenta de esto».

Siguiendo con la temática, Guzmán manifestó «tenemos el respaldo de la gente, estamos confiados, pensamos que vamos a triunfar. Desde hace dos años que venimos golpeando puertas, me gusta compartir momentos con los compañeros. Hoy estoy en la parte administrativa, pero he estado en maestranza, en espacios verdes, hace doce años que estoy en la municipalidad. La familia municipal es hermosa, muy unida pero se está dividiendo porque no hay un gremio que nos represente».

Los municipales expusieron algunas irregularidades en la previa a los comicios. «Quieren que usemos un sobre transparente: el estatuto no establece cual debe ser el color, no nos dieron lugar para que fuera uno más grueso: queremos unos de papel madera, para que no se note el voto -porque uno es azul y el otro naranja- ofrecimos pagar 500 sobres y tampoco lo aceptan».

Merlo también contó que por estatuto, la lista de los empleados deben estar separados por áreas y sectores y «nos dieron la lista sin esos datos y nos dijeron que eso lo teníamos que hacer nosotros. Hay muchos becados, contratados y afiliados a SITRAMAG que no se sienten contenidos por el sindicato. Estamos dispuestos a hacer ese trabajo: hemos dejado familia y sueldo porque lo bancamos nosotros, no tenemos apoyo político y no queremos trabajar con un grupo cerrado».

Otro detalle es que los únicos que pueden votar son los empleados de Alta Gracia y de Despeñaderos: «no pueden votar los de Los Aromos, La Bolsa y Anisacate porque no están empadronados».

Y finalmente narraron «Nuestras propuestas vienen del lado de la transparencia: presentar dos balances al año y estar cerca del compañero».

.