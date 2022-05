Emi Turletti con algunos inconvenientes, pudo culminar su participación en el XCO de La Calera

El pasado domingo se disputó el XCO de La Calera, una dura competencia de MTB en donde hubo presencia de ciclistas de distintas partes de la provincia y del país, en un circuito en el cual fue muy técnico, con subidas pronunciadas, bajadas espectaculares y que tuvieron saltos incluidos.

De la competencia, fue parte Emi Turletti, quien compitió en la categoría Master A1 y en la cual, pese a algunos inconvenientes, logró culminar la prueba y logro posicionarse en la sexta colocación.

“Muy satisfecho con el rendimiento, se dejó todo en la carrera, se entrenó para eso, para poder estar lo más cerca de la punta posible y dejando hasta el última gota de sudor” comenzaba Turletti, su diálogo con RESUMEN.

A lo que agregó: “Pudimos largar bien posicionado, tuvimos la posibilidad de estar girando segundo en la tres primeras vueltas. Ya empezando la cuarta vuelta me enganche con otro corredor, eso me provocó una caída, no fue nada grave, pero eso me hizo perder muchas posiciones, el movimiento para no caerme hacia un barranco que había hizo que me acalambrara”.

Producto de ese percance, Turletti tuvo que bajar su rendimiento en la competencia: de comenzar en un segundo puesto a terminar en la sexta colocación.

Por último, Emi decía: “Estoy muy contento, muy satisfecho, hice cosas en este circuito que pensé que nunca podría hacer. Satisfecho de principio a fin, la verdad que contento por el apoyo que uno tiene, la familia, amigos, que permiten que uno esté compitiendo” concluyó.