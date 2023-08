«En 16 años nunca me sucedió esto, incertidumbre en los precios y en el stock»

Durante la mañana de este jueves, Walter Ceballos, quien es comerciante del Maxikiosco Agustín de la ciudad de Alta Gracia, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, el vecino habló de la situación económica que vive actualmente el país y cómo lo lleva en su negocio: “Hace 16 años que tengo la despensa. Es complicadísimo porque hay muchos faltantes, lo que dan es con boleta abierta y sin precio oficial, y el principal miedo es poner precio y no poder reponerlo. Lo complicado de conseguir es el aceite y el azúcar, que subió un 20% y no tienen. En todos los rubros hay algo de faltante. Si querés, tenés que comprar en cantidad porque todo va a seguir subiendo. Realmente es todo un desastre”.

En cuanto al causante de esta suba de precios, Ceballos expresó que “pienso que viene de bien arriba, de la empresa en general. A nosotros en el barrio no nos toca la empresa directa, sino que vienen representantes de ellas. Todo el mundo viene y te pide por plata, no por kilo como era antes. Está todo frenado, y el miedo es que no se roten las mercaderías o que se te venzan las marcas y los proveedores no te las reconozcan. Esta situación se va a poner grave”.

“Nos hemos quedado con los mejores clientes con cuenta corriente, y la libreta va a seguir con diversos retoques a la hora de sumarle la cuenta, según el porcentaje que haya subido. Calculo que la gente va a llegar a entenderlo. Estamos anotando el valor de lo que lleva y viendo de cuánto es la suba”, dijo el comerciante.

“Los más perjudicados son la gente adulta, y nosotros nos ponemos en el lugar del cliente, por lo que no quiero aprovecharme de ellos y subir las cosas. Dios quiera que esto mejore”, finalizó.