En Alta Gracia hay mas de 3 mil mayores de 60 años que no se han inscripto para recibir la vacuna

En este momento, la Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad tiene registrado que hay aproximadamente 12 mil mayores de 60 años en la ciudad, de los cuales ya han vacunado 8 mil, y hay 500 inscriptos para recibir la segunda dosis. “Esto quiere decir que están quedando 3500 personas afuera de la inscripción que no sabemos si no se han anotado porque no saben, si no tienen o no pueden”, explicó Marcelo Agazzi. El funcionario municipal agregó que, actualmente, la ocupación de camas críticas en la ciudad tiene un promedio de edades entre 40 y 60 años, lo cual da la pauta de que “la vacunación sirve y está funcionando”.

Con la puesta en marcha nuevamente del programa Tu Gobierno Cerca y Alta Gracia te cuida, el objetivo es ayudar a los vecinos y generarles un usuario en el sistema de Ciudadano Digital (CiDi), y también inscribir a aquellos que quieran ser inoculados. Además, a partir del día lunes, comenzarán a vacunar a todos aquellos habitantes que debieron reprogramar su turno para recibir la vacuna contra el coronavirus.

En cuanto al Programa Tu Gobierno Cerca, Agazzi explicó que la idea es llevar algunos servicios a los barrios, bajo un cronograma donde todos los sábados de 10 a 13hs atenderán en los diferentes sectores de la ciudad para facilitarles algunos trámites a los vecinos. Esto está a cargo de la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad. “Tenemos mucha expectativa, mañana arrancamos en Barrio parque del Virrey”, comentó el secretario municipal. Luego añadió que habrá un puesto con enfermeras para que las personas mayores de 65, embarazadas y niños entre 6 meses y 2 años sean inoculados con la vacuna antigripal y que se realizarán testeos para Covid-19. “Queremos descentralizar el testeo y llevarlo a cada punto de Alta Gracia”, dijo Agazzi. Estará presente en cada punto de Tu Gobierno Cerca también personal del Área Familia y Punto Mujer, Salud sexual y reproductiva, y la Red de Asistencia a las Adicciones de Córdoba (RAAC).