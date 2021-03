En Alta Gracia los vacunados alcanzan al 70% de la población longeva local

El 70% de los adultos mayores de Alta Gracia ya recibió, al menos, la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Así lo indicó a La 88.9 el director de Políticas Sanitarias de la ciudad, Martín Cugno.

El funcionario destacó también que son 3.000 los que recibieron la primera dosis y que este fin de semana arribarán 200 nuevas vacunas: “Esta semana hemos recibido un lote de 600 vacunas para el grupo de mayores de 70 años. Lo hemos hecho en dos días y medio pero no se llegó a la total de las 600, quedó un remanente de 25, 30 vacunas, que nosotros por protocolo las tenemos que devolver al Ministerio de Salud y ellos nos mandan una nueva tanda. A esta altura esperábamos un poco más de vacunas, pero entendiendo el contexto mundial, tratamos de avanzar lo más rápido posible”.

Cugno comentó que entre un 5 y 10 por ciento de los convocados para recibir la vacuna no asiste por distintos motivos. “Lo que puede pasar es que la persona a la que ya se le asignó el turno para un martes y no puede ir, va el miércoles y se la vacuna. Si está dentro de esos 2 o 3 días, se la vacuna, no hay problema que la gente vaya si perdió un turno. Lo que no podemos hacer es esperar, 10, 15, 20 días o pasársela a otro”.

En lo que respecta a los porcentajes de vacunados, el funcionario destacó que “más del 90% de salud, casi el 100% de seguridad y jardines maternales y gran parte del primario de docentes” ya recibieron la dosis.

“Esto llega a un número de casi 5 mil vacunas que ya hemos colocado en la ciudad de Alta Gracia en el día de hoy”, resaltó.

“Hubiera sido mejor tener una cifra más alta pero creo que se han adoptado buenas medidas a qué población vacunar. Ya previo a la posibilidad de una segunda ola, que nosotros tengamos casi todo el personal de salud ya vacunado, para nosotros es algo muy positivo. Ir llegando a cifras importantes de mayores de 70 años, que si siguen llegando vacunas, va a ser el grupo destinatario, tener un 60-70% de esas personas ya vacunadas hoy previo a esa segunda ola, es positivo”, dijo.

AUMENTO DE CONTAGIOS

“Nosotros desde el mes de agosto, septiembre, venimos trabajando con un call center municipal que nos ha permitido tener estadísticas propias. Eso es clave. No depender ni de la provincia ni la nación sino tener nuestra propia realidad en el día a día. Eso nos permite diariamente pasar la información a la comunidad y tener información nosotros los grupos de salud de ver cómo estamos. Prácticamente un monitoreo diario. Las valoraciones las hacemos a nivel semanal. Esta semana estamos tendiendo un pequeño incremento de casos. Vamos a tener seguramente un leve incremento de casos en la ciudad pero todavía no en forma de brote”, resaltó Cugno.

NUEVA CEPA

“Los virus siempre van mutando, de diferentes maneras. Nos pasa con la gripe, con todos los virus. Se va readaptando y le permite desarrollarse”.

“Hay medidas del gobierno nacional para evitar. Sabemos que a partir de ahora va a haber fuertes restricciones para los países donde está circulando esa cepa. Y sabemos que en Argentina no tiene una circulación importante sino que son casos aislados. Tenemos que evitar que esas cepas empiecen a circular como está circulando en otros países. La vacuna no evita el contagio. Si vos tenés contacto con un covid positivo lo que hace la vacuna es minimizar la enfermedad. Esa persona se puede enfermedad y puede contagiar”.