En Argentina, cada vez más trabajadores con «síndrome de burnout», debido a la sobreexigencia en el trabajo

Durante la mañana de este martes, el Dr. Ignacio Villalba, médico psiquiatra, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM. A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el profesional de la salud habló del Síndrome de Burnout, que se está siendo muy presente en estos últimos tiempos: «El Síndrome de Burnout o también llamado del profesional quemado o del trabajador agotado, es un síndrome (no una enfermedad) que últimamente está muy presente debido a la grave situación que se está viviendo y la gente necesita trabajar más, sobre exigirse más por cuestión de necesidad, lo que termina generando un agotamiento».

«Es un estado de agotamiento mental/emocional/físico, como resultado de un estrés crónico debido a tener que realizar tareas de manera exigente o por una insatisfacción laboral. Puede afectar a cualquier persona, pero generalmente a quienes tienen un tipo de profesión salubre. Se da producto de un factor estresante violento que está presente continuamente y que no puede manejarse en el tiempo. Está continuamente presente. Para tenerlo en cuenta y actuar de forma rápida, los síntomas de este síndrome son obtención muscular, ansiedad, angustia, fatiga física y psíquica, falta o exceso de apetito, gastritis, cambios de peso, pérdida de interés, pérdida de capacidad laboral y social, falta de atención e irritabilidad. Es un precursor para desestabilizar diferentes enfermedades», dijo.

En cuanto al tratamiento que se debe realizar en estos casos, Villalba mencionó que «Hay que alejar o modificar la situación estresante al paciente. El uso de medicamentos es cuestión de consultarlo con el profesional. Hay que estudiar al paciente para detectar posibles alteraciones psíquicas. Lo importante es hacer una consulta médica para ayudar al paciente de una manera farmacológica. A medida que se está haciendo el tratamiento, hay que acompañarlo para ver qué cosas puede cambiar y qué no se está pudiendo hacer».

«El gran problema que hay en los sistemas de la sociedad es que todas estas patologías no se ven como problemas de salud, y eso es realmente grave. Esto es un precursor para que otras enfermedades se desencadenen porque los factores inflamatorios orgánicos aumentan. Es todo una cadena negativa de factores que terminan en situaciones graves que se deberían tener mucho en cuenta. Es importante que se tome conciencia y no estamos preparados para este estilo de vida actual. Las tareas se deben compartir con los hijos o la pareja, para que esto no pase o se sobrecargue psicológicamente la mujer o el hombre», finalizó.

Importante: quienes necesiten hablar más del tema o comunicarse ante cualquier consulta, pueden hacerlo con el médico a través del 3547520062 o en las redes sociales de Integra Salud.