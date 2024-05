En Clave de Falla: “Música y emociones” en Alta Gracia

Nuevamente, los recitales en el marco del Ciclo En Clave de Falla vuelven a la ciudad de Alta Gracia. Combinando la historia con la música, se vuelve un excelente plan para disfrutar el fin de semana en la localidad del Tajamar. Por ello, en esta oportunidad, llega un nuevo espectáculo de piano el domingo 19 de mayo a partir de las 19 horas, en el espacio histórico ubicado en el Bv. Pellegrini.

Giorgio Pomponio, músico a cargo de este show, dialogó con RESUMEN y contó su historia en el arte del piano: “Comencé con el mundo de la música de niño. Mi madre me mostró todas las artes, porque decía que yo tenía que hacer algo más además de la escuela. Cuando tenía 3 ó 4 años, descubrí el piano en la casa de mis tíos de Capital Federal (primos de mi padre) y le dije a mi madre que «yo quiero tocar el piano». Fue así como lo elegí”.

“El problema se dio cuando mi abuelo materno, que tocaba el bandoneón, comenzó a enseñarme música ya que yo no entendía y lloraba. Al no saber leer, ni escribir ni las operaciones básicas, se me dificultaba. Entonces mi madre empezó a hacerlo y así fue que con 4 años empecé jardín de infantes ya leyendo y escribiendo. Luego vinieron las clases de piano y el resto”, dijo.

En cuanto al espectáculo en Alta Gracia, el artista mencionó que “La propuesta, que se llama Música y Emociones, fue acordada con Candela la Spina, actual directora del Museo. Yo le ofrecí este recital. No es la primera vez que vengo, hace años que hago recitales en este espacio cultural y significa hacer música desde y hacia la emoción. El que interpreta lo hace desde su fibra sensible más íntima para lograr conmover al auditorio”.

“Mi repertorio se desarrolla con unas breves palabras introductorias sobre la obra y su autor, con el fin de facilitar la comprensión de ella por parte del público. La elección la realizo en virtud de las obras que conozco y otras que descubro. Siempre buscando que ellas me lleguen, las sienta, las pueda vivir para poder transmitirla lo más fiel a lo que escribió el compositor. Las obras que presento en esta oportunidad son de distintos periodos de la historia de la Música, para brindar un pantallazo general de cada época”, expresó Pomponio.

“Quiero ofrecer un espectáculo donde la música sea un medio de comunicación entre el autor y el oyente, siendo yo el intérprete que facilite ese mágico momento de encuentro entre ellos. Quieren quieran, asistan con ganas de vivir una tarde de disfrute, de sensibilidad, de transportarse en el tiempo a través de lo que les voy a hacer escuchar”, finalizó.