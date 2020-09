El Ministro de Gobierno Facundo Torres recorre desde hace ya varios días las distintas localidades afectadas por los incendios, en particular en nuestro Departamento. Por estas horas se encuentra nuevamente en La Paisanita, donde los bomberos siguen trabajando incansablemente luego de una noche muy difícil. Sin embargo, se tomó un momento para hablar con Todo Pasa y contar la situación actual en cuanto a incendios y Coronavirus.

Con respecto a la preocupación de la población y a la tarea de los Bomberos, Facundo Torres aseguró: “En condiciones tan adversas lo único que pueden hacer los bomberos es proteger las casas. Es un gran trabajo el que hacen los héroes que están trabajando en toda la provincia. Primero pedimos a las personas que cuiden sus vidas con ayuda de los bomberos, 5.000 de en todo el territorio cordobés”.

En ese sentido, y para remarcar la prioridad de la vida de los vecinos y luego de las polémicas por la gran cantidad de civiles en distintas zonas, Torres recordó algunas de las soluciones que brindaría la Provincia: “Desde el Gobierno provincial se declaró la Emergencia Agropecuaria. Por lo que refiere a las casas afectadas, se está ejecutando la posibilidad que se le proporcione el dinero necesario para poder construir de vuelta su vivienda”, aseguró en referencia a lo establecido por los programas interministeriales de subsidios, créditos y kits de alambrados y alimentos que ese están distribuyendo esta semana en las zonas afectadas.

Recordamos que el viernes pasado el Ministro de Gobierno, mantuvo una reunión en nuestra ciudad junto con la Legisladora Departamental Carolina Basualdo, Intendentes, Jefes Comunales y productores damnificados del Departamento Santa María, para evaluar el impacto de los daños y planificar la remediación ambiental luego de los incendios que azotaron la región. Asistieron a la reunión además, el Director General de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Germán Font, el Técnico del Ministerio de Agricultura de la Nación, Rosendo Ríos y, representando a SENASA, Alejandro Boatti.

De hecho, en cuanto a la colaboración con la Nación con la situación de los incendios, el Ministro aseguró: “Desde el Gobierno Nacional aportaron aviones y un helicóptero. Pero además se está trabajando en un aporte económico para que podamos hacerle frente como Provincia, en conjunto, a las ayudas a los damnificados de los incendios. Si no lo hacemos entre todas las jurisdicciones del Estado e muy difícil salir para adelante”.

Covid y medidas

El pasado 25 de septiembre el Ministro Facundo Torres convocó una reunión virtual con más de 50 Intendentes y Jefes Comunales de la Provincia para dialogar acerca de las restricciones horarias que se aplicaron desde el lunes. Desde lo político, no pasa desapercibo el rol de relieve y la fuerte exposición que adquirió el ex Intendente de nuestra ciudad en las últimas semanas con respecto a la emergencia sanitaria, sobre todo luego que el COE perdiera algo de protagonismo por los rechazos a las sugerencias que cosechó en distintas localidades.

“Tenemos el 60% de las camas críticas ocupadas, y cuando se llegue al 100% es cuando hay que elegir a quién se interna y quién se le pone un respirador a pesar que somos la segunda jurisdicción, después de Buenos Aires, que más camas criticas tiene gracias a la inversión del Gobierno Provincial. En ese sentido, desde el Ministerio de Salud, nos entregaron la lista de localidades más complicadas en cuanto a la situación epidemiológica. En base a esto de las 54 localidades nos pasó como complicadas, nosotros desde el Ministerio de Gobierno los llamamos y nos reunimos. Hoy de esas 54, 48 ya han consignado un acta en donde entre todas toman las restricciones”.

En cuanto a las protestas del sector comercial y en particular el gastronómico, el funcionario provincial agregó: “Es una recomendación. Hay un Gobierno Provincial preocupado porque si no tenemos un parate, no sabemos hasta cuándo vamos a tener camas de terapias intensivas para la gente. Hay un Gobierno Provincial preocupado porque si no tenemos un parate, no sabemos hasta cuándo vamos a tener camas de terapias intensivas para la gente. De nada sirve que localidades aledañas sigan con actividad habitual, que lo haga una sola localidad, porque no se reduce la propagación del virus”, y finalizó: “la medida de los horarios es una estrategia que se toma ya no restringiendo por actividades sino en virtud de los horarios, buscando reducir el contacto estrecho. Estas 70 localidades firmaron un acta que se comprometen en restringir los horarios, afectando a los bares, restaurantes y todo tipo de actividad después de las 20 horas. Esta situación que es alarmante. Por un crecimiento exponencial se toma la determinación de implementar medidas que no dañen tan de lleno la actividad productiva y comercial de las localidades. Es una situación difícil”.