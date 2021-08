“En Córdoba la intención de voto es liderada por Luis Juez”

A poco menos de un mes de las elecciones primarias legislativas nacionales, Todo Pasa habló con Cristian Buttié, quien trabaja para CB Consultora Pública. Buttié brindó compartió parte de los resultados de las últimas encuestas realizadas, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, e hizo un análisis de cada dato.

En cuanto a la provincia gobernada por la bandera de Hacemos por Todos, el consultor dijo: “hicimos un corte en julio y otro exprés hace un par de días. En los números, Luis Juez lidera la intención de votos en Córdoba con un 24%, seguido por Alejandra Vigo con un 21%; en tercer lugar se encuentra Mario Negri, en 19 puntos, y por último, Carlos Caserio, con 11 puntos. Hasta el momento, hay un porcentaje de votos en blanco del 8 por ciento en la provincia“, describió Buttié, y agregó: “Alberto Fernández y Cristina tienen muy mala imagen en Córdoba. Caserio es un candidato que no da un valor diferencial, sino que se apoya en los votos del Frente de Todos“.

El profesional manifestó que, si se toma en cuenta el análisis electoral de cada provincia en este último tiempo, se puede concluir que “el Frente de Todos no está haciendo pie”, y que, en el caso de Córdoba, HXC ha sabido entender cómo piensa y qué quiere electoralmente el cordobés en cuanto al modelo de gestión.

Con respecto a la última encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires, se trató de una encuesta planificada, pero añadieron los hechos en Olivos para conocer si esto había influido o no en la intención de voto. “Nosotros hicimos una pregunta explícita porque queríamos saber si eso modificaba la conducta electoral del bonaerense. Los resultados fueron bastante llamativos. Un 28,7 iba a votar al Frente de Todos y lo seguirá votando; un 0,5 estaba indeciso y dice que votará al Gobierno Nacional. Por otro lado, un 43,2 que afirmó que no iba a votar al Frente de Todos, 6,2 indeciso que ahora votará en contra, 4,2 que iba a votar y ahora no, y un 18 que no sabe aún”.

El consultor manifestó que lo sucedido en Olivos fue duro para la campaña electoral del oficialismo nacional. “Creo que el Gobierno tomó cartas en el asunto y Fernández empezó a hacer campaña en el interior para levantar su imagen”. Buttié comentó que el Frente de Todos comenzó a trabajar fuerte en la tercera sección del conurbano, que es donde tiene más peso y posibilidad de voto positivo, y que, en comparación a elecciones anteriores, los números están por debajo de los niveles históricos del kirchnerismo en Buenos Aires.

Mientras que a principio de las elecciones presidenciales en 2019 Alberto Fernández le sacaba 15% en imagen positiva a Cristina, ahora el actual presidente “está sentado sobre la imagen positiva de la vice”. “Hay muchos votantes indecisos y con este tipo de acciones que se han dado a conocer los están espantando. Con el núcleo duro solo no se ganará en la provincia“. Con respecto al voto en blanco, Buttié adelantó que “nos llevaremos una sorpresa en varias de las provincias”. “Lo venimos viendo en varias zonas. Es muy importante ver el nivel de ausentismo político. Tendremos elecciones que rondarán entre 50 y 60 por ciento de participación en algunas provincias y de voto en blanco”.

Por último, el consultor expresó que para él no hay un referente opositor que se perfile de cara al 2023, y que si lo hay, hoy no lo está capitalizando nadie. Remarcó además que el ausentismo electoral y el voto en blanco son un mensaje de la ciudadanía hacia la clase política en su conjunto. “En este momento nadie está capitalizando ese desencanto, pero Rodríguez Larreta es un candidato de la oposición que puede ser competitivo en 2023, pero para eso debe acomodar las líneas puertas adentro, sobre todo con el radicalismo“, puntualizó.