En Despeñaderos, ¿se vota en diciembre?

Mientras los ojos de la Provincia están atentos a las elecciones en Río Cuarto definidas por el próximo 29 de noviembre, no hay información política ni certezas sobre los comicios de Despeñaderos.

Recordamos que la Junta Electoral de Río Cuarto suspendió por dos veces, y por razones sanitarias, las elecciones que estaban previstas para el 29 de marzo y luego para el 27 de septiembre. En ese caso, el 2 de julio se vencieron los mandatos de Intendente, Concejales y Tribunos; una situación distinta respecto a la de Despeñaderos que quedó en acefalía por la trágica muerte de su Intendente en noviembre de 2019.

De hecho, Juan Carlos Cimadamore falleció luego de una reelección con un triunfo ajustado sobre Hugo Olmos; el 10 de diciembre asumieron los Concejales y Tribunos y se designó al edil David Boaglio para conducir, de forma interina a la localidad, hasta fijar una fecha de elecciones solo para el máximo cargo Ejecutivo y sin nueva lista. En cierta forma, con la asunción legítima del órgano Legislativo y de Cuentas, la voluntad del pueblo estaba representada.

Recordamos que Cimadamore ganó el 12 de mayo de 2019 con el 41.64% en una elección muy ajustada, frente al 38.88% de Hugo Olmos, quien fue su Secretario de Gobierno hasta finales de 2018. En cuanto a la ex coalición Cambiemos, por la fuerte interna provincial, se presentaron dos listas que, juntas, sumaron cerca del 15%. De hecho, el tercer lugar fue para Héctor Santiago de la UCR, quien sacó el 9.47%, mientras que el candidato de Córdoba Cambia, José Cuadrado alcanzó un 4%.

El polémico ex Secretario de Gobierno de Juan Carlos Cimadamore, Hugo Olmos, fue el primero en anunciar su candidatura inmediatamente ya a finales de 2019. Pero también fue el primero en guardarse, alejado de la campaña y de la prensa, en un silencio que se abre a distintas interpretaciones.

Desde Hacemos por Córdoba y con el aval de grandes figuras provinciales, se filtró casi inmediatamente que la candidata a la sucesión del “Rancho” sería la ex Secretaria de Equidad Carolina Basualdo quien, mientras tanto, juró como Legisladora Departamental luego que Walter Saieg asumiera en Nación. La posibilidad de la banca vacía en la Unicameral despertó varias críticas en la oposición y hasta el Presidente de la UCR, Ramón Mestre, de visita por Alta Gracia, realizó declaraciones acerca de la “irresponsabilidad de las candidaturas testimoniales”.

Los aliados del ex Cambiemos lograron, luego de algún amague, la unidad detrás de Héctor Penna, ex Senador de la Provincia quien fue elegido para representar a la coalición de Juntos por Despeñaderos (UCR-PRO-Frente Cívico). El saldo de la fractura de la UCR en las elecciones provinciales de mayo de 2019 fue lamentable, ya que, por primera vez, los correligionarios se quedaron, literalmente, sin nada ya que en el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas solo hay representantes de la lista de Cimadamore y de Olmos.

Y su postulación viene justamente con esa premisa: de ganar, gobernarían sin legislativo ni Tribunal.

Todo en marcha pero llegó la pandemia

El 29 de febrero, sin sorpresas el Juez de Paz, Sergio Frappa comunicó los candidatos: Héctor Penna irá por Juntos por Despeñaderos. Hugo Olmos por el Partido Unido por Despeñaderos. Carolina Basualdo es la candidata del oficialismo de Hacemos por Córdoba. Las elecciones serán el 19 de abril. Pocas semanas después, llegó la pandemia. El intendente interino, David Boaglio, emitió el 20 de marzo un comunicado donde convocaba al Concejo Deliberante a una sesión extraordinaria para posponer los comicios del 19 de abril, por el plazo de 60 días. Este plazo, claro está, teniendo en cuenta las condiciones de salubridad para ese entonces. Y empezaron los casos hasta que en agosto, la situación en la localidad se complicó y se dispusieron cordones sanitarios y fuertes restricciones.

El 1 de septiembre, luego de varios días de silencio, Boaglio anunció dar un paso al costado. En su lugar asumió Daniel Simari, hombre que acompañó a Juan Carlos Cimadamore por 20 años y que compartió también la gestión con Hugo Olmos. No olvidemos, por otro lado que Boaglio también dio positivo al Coronavirus, inclusive con algunos síntomas en un primer momento y tuvo que aislarse con su familia.

¿Para cuándo?

Todavía no hay una fecha cierta, y el contexto de pandemia sigue asustando a Hacemos por Córdoba sobre todo por las encuestas en Río Cuarto que reflejan el resultado de estos meses de crisis en la imagen de Llamosas. Según trascendidos, el oficialismo estaría barajando la fecha del 6 de diciembre. Consultado por RESUMEN, el candidato de Juntos por Despeñaderos, algo preocupado, aseguró que no se habló de fecha cierta en las últimas reuniones abiertas de las que participó: “La ordenanza dice que se postergan hasta que la cuestión sanitaria lo permita. Se dejó abierta la fecha para no tener que seguir haciendo la prórroga y para que no nos pase lo que pasó en Río Cuarto. En común acuerdo entre todos los candidatos, no hay nada. El Concejo tiene las facultades de convocar y las pueden ejercer sin notificar” y con algo de critica acerca de la falta de diálogo, agregó: “Veníamos manejándonos todos consensuando en común acuerdo pero no quiere decir que no tengan la facultad para hacerlo”.

En cuanto a lo sanitario, Penna aseguró: “Hoy, para llamar en estas circunstancias, estamos peor que antes, peor que en abril que era la fecha prevista”.