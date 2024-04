En el debut de La Peña de Morfi, Lizy Tagliani detalló cómo viene el proceso de adopción para convertirse en mamá

Este domingo se dio inicio a una nueva temporada de La Peña de Morfi (Telefé), ciclo del cual cuenta con la conducción este año de Diego Leuco y Lizy Tagliani. En medio de la emoción por el regreso del programa, la conductora tuvo la oportunidad de referirse al proceso de adopción que lleva desde hace meses atrás. Con muchas ansias, la humorista habló sobre el tema con su primera invitada, Nancy Duplaá.

A raíz de un diálogo con la actriz, tuvo la oportunidad de hacerle un sinfín de consultas respecto a su experiencia con la maternidad. “Yo siempre recomiendo tenerlos de grande”, señaló la pareja de Pablo Echarri en su participación en el ciclo creado por el recordado Gerardo Rozín. Esto causó un estallido de risas por parte de la conductora, quien señaló que estaba en la edad perfecta para dar sus primeros pasos en ese camino.

“Yo estoy justa porque, si Dios quiere, voy a ser mamá pronto”, señaló, esperanzada, Lizy Tagliani ante la inminente llegada de un nuevo integrante a su familia. “No sé cómo explicarle a la gente que no tengo la necesidad de ser mamá. Yo estoy en la lista de adopción, estoy esperando con muchas ganas y ansias la llegada de esa criaturita, pero a mí no me molesta cómo me diga. Que me diga tía, prima, trava”, añadió.

“Yo creo que si me dice mamá va a ser un momento de desplomación mundial y emocional total, pero creo que son niños que no vienen tan amigados con esas palabras porque hasta pueden sonar crueles, así que no estoy con esa necesidad”, sentenció la humorista en medio del trámite de adopción junto a Sebastián Nebot, con quien cumplió un año de casados hace tan solo unas semanas atrás.

Recordemos que los deseos de adoptar por parte de Lizy no son algo reciente. Desde hace mucho tiempo que expresó sus deseos de sumar un miembro a su familia, pero no tuvo la oportunidad hasta luego de su casamiento con su marido, por lo que en mayo del año pasado confirmó el inicio de ese proceso. Movida por unas ansias de criar a un pequeño que la necesite, la comediante dio a lugar a su objetivo e inició el largo proceso que conlleva la adopción.

“Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona”, sostuvo la conductora en medio de una entrevista radial en Agarrate Catalina (La Once Diez) a inicios del 2023. En esa misma línea, sumó: “Me gustaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista”.

Respecto al proceso de adopción, la flamante compañera de Diego Leuco explicó que avanza “de a poquito” y que es algo personal que lleva adelante con su marido, quien la apoyó desde un principio. “Fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una perfecta mamá y darle todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de dónde venís, cómo empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material”.

Asimismo, señaló que un hijo “es una relación para toda la vista”. “Ojalá que el niño tome la decisión de decirme ‘mamá’ y si sigue todo esto tan bien con Sebastián, que le diga ‘papá’. En la adopción está la posibilidad que venga con hermanitos y no me gustaría romper el vínculo”, completó Lizy Tagliani ante la llegada de un nuevo miembro a la familia, lo cual hace desbordar su corazón de emoción.