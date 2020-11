“En este contexto inflacionario y de incertidumbre es conveniente usar nuestro dinero para el consumo y bienes durables”

Frente a la realidad económica que atravesamos, el Contador Público y Lic. en Administración de Empresas MP 10-20892-2 Ricardo Solís, dialogó con RESUMEN y explicó cuáles son las mejores opciones que tienen los argentinos para invertir hoy. Además, resaltó la importancia del dólar y la crisis.

“En base a este contexto inflacionario y de incertidumbre, lo más conveniente es utilizar nuestro dinero para el consumo y comprar bienes durables, como por ejemplo electrodomesticos. También se puede realizar compras al por mayor de mercadería. Se espera que para las fiestas los productos de almacén y carnicería tengan una suba promedio del 30% aprox” dijo Solís en relación a qué hacer con nuestro dinero en pesos. “También si tienen la posibilidad de construir o refaccionar la casa, es el momento. El costo de la mano de obra es bajo con respecto a la inflación actual, por ende es una buena oportunidad para construir” comentó en cuanto a la construcción, algo que muchos temen hacer por la suba del dólar.

El dólar

“El dólar para nuestro país es muy importante. Acá tenemos la cultura de ahorrar en dólares y eso ya está instalado en todos nosotros. Pero en la actualidad existen alternativas distintas para resguardar nuestro dinero. Lamentablemente en nuestro país todo se rige en base al dólar. Las propiedades se tasan en dólares y muchos productos aumentan en base a dicha moneda. Pero ojo, no hay que dejarse llevar por el “dólar blue”. Los precios suben pero en base al dólar oficial no al dólar blue. Este es un dato a tener en cuenta para no entrar en pánico cuando vemos la cotización del dólar paralelo”

Solís aseguró que el dólar “afecta a nuestro país, ya que los argentinos estamos acostumbrados a ahorrar en dicha moneda” y lo definió como un problema en el contexto de pandemia que atravesamos porque no ingresan dólares ni por exportaciones ni por turismo internacional. “De todas formas los depósitos en dólares están resguardados en una reserva especial del Banco Central. Por eso sí hoy queres retirar tus depósitos en dólares, los bancos pueden entregarte los dólares en efectivo” indicó el contador.

Finalmente Ricardo Solís se refirió a la crisis y aseguró que en medio de una de ellas “surgen oportunidades”. “La clave es estar con calma y saber elegir lo más conveniente para nuestro bolsillo y evitar realizar gastos por impulso o sin analizar costo-beneficio” cerró.

El estudio contable de Ricardo Solís se encuentra en la calle Urquiza 165 y atienden de lunes a viernes desde las 9 hasta las 15 horas.

Entre los servicios profesionales que se llevan adelante, se encuentran:

Liquidación de impuestos nacionales, provinciales y municipales

Liquidación de sueldos

Análisis de costos

Defensas Administrativas de AFIP

Confección de planes de pagos AFIP

Inscripción de impuestos nacionales, provinciales y municipales

Creación e inscripción de sociedades comerciales (SRL, SA, SAS)

Confección de planes de negocios

Confección de balances generales para empresas y PYMES

Habilitaciones municipales de toda la Provincia

Ricardo Solís, teléfono: 3541 334219.