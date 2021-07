En Juntos por el Cambio habrá PASO en los principales distritos electorales del país

La principal alianza opositora al Gobierno Nacional, Juntos por el Cambio, no pudo llegar a una lista de unidad en los principales distritos electorales más poblados del país. La falta de gestiones claras por parte de los dirigentes nacionales de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Macri ni siquiera estuvo en el país para el cierre de listas, logró que en cada lugar las cuestiones domésticas fueran superiores a las aspiraciones de la fuerza nacional que fue gobierno hasta 2019 y que tiene mucho que defender en un Congreso Nacional en donde en la Cámara de Diputados nadie tiene quórum propio.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentaron tres listas.

1) La primera bendecida y avalada por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la Presidenta del PRO Nacional Patricia Bullrich, el Senador radical Martín Lousteau y la ex Diputado Nacional y líder de la Coalición Cívica-ARI Elisa “Lilita” Carrió y que está encabezada por la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el economista radical Martín Tetaz.

2) La alianza en la Capital Federal celebró la incorporación de Republicanos Unidos, agrupación que lleva como cabeza de lista en Diputados al ex Ministro de Economía de la Nación Ricardo López Murphy y a la científica Sandra Pitta.

3) Un sector de la UCR que rompió con la orgánica y criticó a Larreta presentó lista con el ex Secretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein como primer pre candidato a Diputado Nacional y en segundo lugar está la radical Mónica Marquina.

En este distrito Juntos por el Cambió deberá defender ocho bancas de trece en la Cámara Baja.

En la Provincia de Buenos Aires, considerada “la madre de todas las batallas electorales” la alianza pone en juego quince bancas de Diputados Nacionales. Aquí también se elegirán los escaños del Poder Legislativo Provincial y Concejos Deliberantes en municipios como La Matanza. Se presentaron dos listas:

1) Con el nombre de “Juntos”, todo el PRO, Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto apoyan la pre candidatura de quien tuvo que renunciar a la Vice Jefatura de Gobierno de la Capital Federal y al Ministerio de Seguridad local, se trata de Diego Santilli quien será acompañado por la líder de Confianza Pública, la actual Diputada Nacional Graciela Ocaña.

2) La UCR cerró filas detrás de la candidatura del neurocirujano Facundo Manes quien será acompañado por la radical Danya Tavella. Este espacio pudo incorporar al GEN de Margarita Stolbizer quien será pre candidata a Diputada Nacional en cuarto lugar.

En Córdoba, las fisuras fueron totales y se presentaron cuatro listas:

1) Senado: Mario Negri-Soher El Sukaría/ Diputados: Gustavo Santos-Soledad Carrizo.

2) Senado: Luis Juez-Carmen Álvarez Rivero/ Diputados: Rodrigo de Loredo-Laura Rodríguez Machado.

3) Senado: Javier Bee Sellares/ Diputados: Laura Sesma- Marco Giraudo.

4) Senado: Griselda Baldatta/ Diputados: Dante Rossi-Viviana Pomiglio.

Juntos por el Cambio le toca defender dos bancas en el Senado de la Nación y cinco en la Cámara Baja.

La alianza en la Provincia de Santa Fe, la interna será tan “sangrienta” como en Córdoba.

1) En una de las listas, apoyada por un sector de la UCR y del PRO junto a Elisa Carrió, se inscribió como pre candidato a Senador el ex Intendente de la Ciudad de Santa Fe José Corral y como primer pre candidato a Diputado Nacional el Concejal de Rosario “Roy” López Molina acompañado por la Diputada Nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann.

2) El Diputado Nacional del PRO Federico Angelini será el primer pre candidato a Senador Nacional y será acompañado por la nueva aliada de Juntos por el Cambio, la actual Diputada Provincial y ex modelo Amalia Granata. Como dupla en Diputados estarán aquellos que aspiran a renovar sus bancas: Luciano Laspina y Gisela Scaglia. Esta lista es sostenida por todo el PRO Nacional.

3) La periodista de Radio Rivadavia Carolina Losada será la primera candidata a Senadora Nacional por la UCR Nacional junto al ex Intendente de Santa Fe Mario Barletta como primer pre candidato a la Cámara Baja.

4) Finalmente, la cuarta lista estará integrada por el Diputado Provincial Maximiliano Pullaro como primer Senador y el primero en Diputados será el Diputado Provincial del PRO Gabriel Chumpitaz.

En esta provincia Juntos por el Cambio pone en juego cuatro bancas de Diputados Nacionales y en el Senado busca ganar al menos una banca ya que hoy no cuenta con ninguna.

En Mendoza, donde es gobierno el radical Rodolfo Suárez, Juntos por el Cambio lleva el nombre de “Cambia Mendoza”, en donde se incorporó el partido de López Murphy para dar la interna. En total se inscribieron dos listas:

1) El Diputado Nacional y Presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo será el primer candidato a Senador Nacional acompañado por la Ministra de Turismo y Cultura de la Provincia Mariana Juri. En Diputados, el otro ex Gobernador y ex Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos irán primero acompañado por la Senadora Nacional Pamela Verasay.

2) Republicanos Unidos presentó lista propia dentro de la alianza: El empresario Rodolfo Vargas Arizu va como pre candidato a Senador Nacional mientras que la actual Legisladora Provincial Josefina Canale irá a la cabeza de Diputados.

En esta Provincia, Juntos por el Cambio busca renovar tres bancas de cinco en la cámara baja y la mayoría en el Senado.

Entre Ríos también tendrá PASO de Juntos por el Cambio, el nombre de la alianza local es “Juntos por Entre Ríos”:

1) El ex Ministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, encabeza la primera lista de Diputados y es acompañado por la Concejal de Gualeguay Marcela Antola.

2) Los intendentes radicales de Chajarí, Pedro Galimberti, y Darío Schneider de Crespo integran la segunda lista no acatando la orden de unidad de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.

Los entrerrianos del ex Cambiemos defienden tres de cinco bancas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.