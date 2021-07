En la UCR, hay fuertes rumores de la incorporación de una candidata sorpresa

Faltan cinco días para que se termine de definir si en la alianza Juntos por el Cambio en Córdoba va a internas abiertas el 12 de septiembre de este año o logran una lista de unidad para lograr sumar una banca más de las cinco que les toca renovar. Lo más probable, es que ocurra lo primero, teniendo en cuenta el estado actual de las conversaciones en miras del 24 de julio. Desde la Mesa Nacional del ex Cambiemos piden “llevar adelante unas Paso civilizadas y ordenadas”, palabras estas pronunciadas por el Presidente de la Coalición Cívica-ARI Nacional, Maximiliano Ferraro este lunes en un zoom en donde participaron las principales figuras de la principal coalición opositora a nivel país.

Se puede decir que en estos momentos hay tres bandos declarados: En primer lugar la dupla Luis Juez-Gustavo Santos, que dicen tener el apoyo total del ex Presidente Mauricio Macri para encabezar, en caso del ex Intendente capitalino y actual Diputado, la candidatura al Senado y, en particular su ex Ministro de Turismo y bendecido como cuadro político en Córdoba, para ir como primer candidato a Diputado Nacional sumando a toda, o casi toda, la estructura del PRO. Por otro lado está el oficialismo orgánico del radicalismo que alza la voz para proclamar pre candidato a Senador a Mario Negri pero que tiene sus dudas de si Ramón Mestre será candidato o no. A esta incertidumbre se le suma la participación de la Liga SUMAR con Rodrigo de Loredo como potencial candidato a Diputado Nacional. El binomio Negri-De Loredo por estas horas está cobrando cada vez más fuerzas como posibles cabezas de listas y el alejamiento de Mestre de la lista se podría llegar a concretar en las próximas horas. También en este sector, como se vio hace pocos días, estaría el Presidente de la Coalición Cívica-ARI Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda. A Maqueda se lo vio el otro día desayunando con Rodrigo de Loredo. Y por último, están los “alfonsinistas” comandados por el Legislador Provincial Dante Rossi que ya avisaron que van solos.

En el caso de que sea un hecho la pre candidatura de Negri, la incertidumbre ahora corre por quien sería su compañera de fórmula en el tramo del Senado, siendo que por Ley Electoral, le correspondería ocupar el segundo lugar allí a una mujer, siguiendo los lineamientos de la paridad de género. Lo cierto es que se habla de la muy posible incorporación de una mujer que hoy es independiente, que no viene de la política pero es muy conocida en la Provincia de Córdoba. Se habla de muchos nombres todos ligados al periodismo: Desde la locutora y conductora de tv Rebeca Bortoletto o de la periodista de Canal 12 Fabiana dal Prá hasta de varios de los cuadros femeninos de la Cadena 3. La certeza es que no sería ninguna novedad esta jugada, ya que, bajo el direccionamiento del Presidente de la UCR Nacional Alfredo Cornejo, los radicales vienen presentando en los principales distritos electorales del país a distintas figuras que, si bien están afiliados o tienen alguna ligazón con el centenario partido, públicamente no se los relacionó a los boinas blancas hasta su bien anunciadas incorporación: En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Senador Nacional Martín Lousteau presentó al economista Martín Tetaz como pre candidato a Diputado Nacional por debajo de María Eugenia Vidal; en la Provincia de Buenos Aires, se lanzó el neurocirujano Facundo Manes en probable fórmula con la líder del GEN, Margarita Stolbizer y finalmente en Santa Fe, el mismísimo Mario Negri presentó como pre candidata a Senadora Nacional en la Mesa de Juana Viale, a la periodista de Canal América y Radio Rivadavia, Carolina Losada.