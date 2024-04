En medio de la batalla legal con Angelina Jolie, Brad Pitt renunció a la custodia de sus hijos

Según informaron medios de comunicación internacionales, Brad Pitt habría tomado una drástica decisión en medio de la batalla por el divorcio con su ex pareja, Angelina Jolie, que a fin de año tendría su finalización. Es algo que dejaría en paz a la actriz e ícono de la moda, pero en particular, a sus hijos. Los engorrosos trámites legales iniciaron en 2016, cuando se separaron de manera definitiva, sin embargo, por detrás, otra disputa mucho mayor se habría gestado.

Fuentes cercanas al medio británico Daily Mail aseguraron que Brad Pitt se dio por vencido en la búsqueda por obtener la custodia compartida de sus hijos menores. Esto llegó justamente en el último tramo del dictamen final del divorcio y, según alegaron, podría tratarse de un triunfo estratégico por parte de Angelina.

Según lo revelado, el intérprete de “Troya” solo buscaría tener derecho a visitar a sus hijos: Maddox, de 22 años, Pax, de 20 años, Zahara, de 19 años, Shiloh, de 17 años, y Knox y Vivienne de 15 años.

Vale la pena recordar que en 2021, un juez concedió tanto a Pitt como a Jolie la crianza de sus hijos en un 50% y 50%. Sin embargo, un mes después, esta decisión fue desestimada, por lo que todo el proceso comenzó de nuevo para ambos actores.

Pero hay un trasfondo de esta situación: según lo que se comenta, el ganador del Oscar no tendría una buena relación con sus hijos adoptivos. Tal fue el caso que hace unos meses, diversos medios internacionales dieron a conocer que Pax, a través de una publicación privada en su perfil de Instagram, reprochó al actor de “Once Upon A Time In Hollywood” su papel como padre llamando un “imbécil de clase mundial” y una “persona despreciable”.

Por su parte, la hija mayor de la ex pareja, Zahara, decidió omitir el apellido de su padre y presentarse únicamente como Zahara Jolie durante su ingreso a la hermandad Alpha Kappa Alpha.

Sin embargo, y de acuerdo con diversas fuentes, la mala relación que mantiene Pitt con sus hijos mayores, los cuales fueron adoptados, no es igual a la que mantiene con sus hijos biológicos: Shiloh, Knox y Vivienne. Y es que según se informa, el actor mantendría una cercana relación con los anteriores, algo que se habría confirmado con la reciente noticia que señala que Shiloh, próxima a cumplir los 18 años, decidió irse a vivir con su papá, algo que molestó a su madre.