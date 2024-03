En medio de los rumores de romance entre Rusherking y Ángela Torres, la China Suárez tuvo un llamativo gesto

A pesar de que está en medio de una reconciliación con Lauty Gram, la China Suárez al parecer aún no superó a su ex: Rusherking. Tras enterarse del fuerte rumor de romance que vincula a su ex con Ángela Torres, la actriz tuvo una llamativa reacción en redes. Así, Juariu lo dejó en evidencia en redes, exponiendo un picante gesto de la actriz hacia la hija de Gloria Carrá, a quien se la vio muy cerquita del artista en los últimos días.

“Parece que alguien dejó de seguir a alguien en Instagram… Después de que salió todo esto de Rusherking con Ángela… Ángela la sigue y China la seguía, claro… Antes la seguía y ahora no…”, comentó Juariu, compartiendo fotos que dejan en evidencia la actitud de China hacia Ángela.

A partir de las imágenes que se compartieron en las redes sociales, se puede ver que Ángela sigue a China pero que la actriz ya no a la cantante. Además, Juariu sumó otras de likes de Eugenia hacia la supuesta nueva novia de su ex, tiempo atrás, lo que deja en evidencia que, al menos en redes, había interacción entre ambas.

Recordemos que las versiones de romance entre los cantantes comenzaron a instalarse en el mes de diciembre del 2023. Todo se dio después de un viaje que hicieron junto a otro grupo de amigos para Navidad en Nueva York. Aunque junto con esta teoría, también aparecieron las de que son simplemente amigos o de que fueron a grabar una canción a los Estados Unidos.

Con el correr de las semanas, los artistas se mostraron cada vez más juntos y con mucha complicidad. Incluso empezaron a hacer planes solos sin el resto de sus amigos y publicaron muchos videos juntos probando cosas dulces y elevando las preguntas en sus fandoms.

En ese sentido, hubo un detalle que no pasó desapercibido y que sería una contundente prueba de que pasa algo más entre los cantantes. Actualmente Ángela, Rusherking, Emanero y El Demente se encuentran disfrutando de un viaje en Estados Unidos, más precisamente en los parques de Universal Studios en Orlando, donde subieron a varios juegos y lo compartieron en las redes sociales.

Mientras ingresaban al juego de la película Jurassic Park, Emanero capturó una imagen donde se pudo observar que Rusherking y Ángela iban abrazados con una complicidad. Lo que llamó la atención fue que a los pocos minutos, los artistas borraron la foto de las redes.

Sin embargo, ninguno de los dos se proclamó públicamente para confirmar o para desmentir las versiones de romance.