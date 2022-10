¡En que momento descansas Kirra!

Desde este miércoles hasta el domingo 30 de octubre se llevan a cabo en Francia, los Fia Motorsport Games 2022, un evento multideportivo de motor iniciado en 2019, y que en esta segunda edición tendrá la participación de 15 categorías del automovilismo mundial, incluidos los E-Games.

En esta oportunidad el navegante altagraciense Marcelo “Kirra” Der Ohannesian, quien viene de lograr la cuarta ubicación el WRC que se disputó este fin de semana en España, se reúne nuevamente con Paulo Soria, con quien saliera campeón europeo hace muy pocas semanas, para representar al país en estos multitudinarios juegos, cabe destacar que serán los únicos argentinos en esta disciplina, Rally2.

El binomio argentino correrá a bordo del ŠKODA FABIA Rally2 evo del equipo Toksports. El equipo comenzará su participación el día mañana, y la superficie será íntegramente en asfalto. La dupla, el día ayer se encontraba ya, en la localidad de Plan de Vitrolles -160 kilómetros al noreste de Marsella- para los test oficiales.

“Bueno amigos, ya estamos en Francia, pudimos hacer muy buenas pruebas, el auto es increíble, aun me estoy adaptando y tratando de aprender lo más rápido posible. El equipo Toksports WRT nos dio todo su apoyo para que larguemos la carrera aunque no tengamos el presupuesto. Es difícil estar en esta situación, por eso una vez más les pido, de la forma que puedan, necesitamos su ayuda, quiero aclarar que no tenemos ningún tipo de ayuda nacional ni provincial ni ninguna entidad automovilistica nos ayuda. Es un esfuerzo 100% privado por parte de mi familia, amamos el rally y le ponemos todo el corazón. Pero los costos son grandes y es difícil.

Prometo que vamos a dar lo mejor junto a Kirra y al Skoda Celeste y Blanco”. Expresaba en sus redes sociales el piloto argentino.