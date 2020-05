En Valle de Anisacate evalúan salidas de esparcimiento para adultos mayores

En el Valle de Anisacate y a través de un proyecto elaborado por el Jefe Comunal Jorge Merlo y su equipo de trabajo, analizan por estas horas la posibilidad de flexibilizar la cuarentena para los adultos mayores.

“Es un proyecto que responde a un pedido de los vecinos. Se trata de una propuesta que permite a los mayores de sesenta años realizar una salida de esparcimiento dos días a la semana, en un horario de la mañana y otro horario de la tarde. Siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad y las distancias, como así también la distancia de 500 metros del recorrido”, explicó Merlo en diálogo con la 88.9 a la vez que afirmó que “se están entregando gacetillas a los vecinos para explicar los detalles de los controles y de los protocolos para que se mantengan informados de lo que sucede”.

El Jefe Comunal del Valle de Anisacate, aprovechó para referirse a la importancia del Programa Nacional PROCREAR para la reactivación de la economía. “El Gobierno Nacional va a requerir de los privados para el desarrollo de las obras públicas”, manifestó marcando esperanza para el desarrollo laboral de las zonas del corredor de Ruta 5 en este sentido.

Consultado sobre sus aspiraciones políticas a futuro, Merlo expresó: “Creo que no es el momento para realizar futuras planificaciones, en lo referido a los cargos políticos. Todos los Intendentes y Jefes Comunales nos encontramos en una posición en la cual podríamos ocupar el cargo de Legislador y por supuesto, me gustaría estar en el primer lugar, pero no es el momento para hablar de esto”.