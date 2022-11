Ennio Mazzini y la falta de agua: «Hoy el problema serio lo tenemos en barrio Parque San Juan»

Este lunes y en el marco de la complicada situación que vecinos de diferentes barrios de la ciudad vienen atravesando por la falta de agua, el Presidente de Cosag, Ennio Mazzini, habló con el equipo de Todo Pasa por la 88.9 y dejó claro cuales son hoy los sectores de mayor conflicto, a la vez que aseguró que tanto sábado como domingo fueron los días mas difíciles.

«La semana pasada la red funcionó bastante bien, se complicó mucho el sábado y domingo por el intenso calor y hemos estado trabajando a full. Hay que decir que no es la misma situación que tuvimos el año pasado, esa vez teníamos un inconveniente muy serio porque no podíamos levantar presión en la red de toda la ciudad y en función de los trabajos que se hicieron y algún complemento que se hizo este invierno, varios sectores no tienen inconveniente», inició el Presidente de la Cooperativa de Agua de Alta Gracia y siguió:

«Hoy al problema serio lo estamos teniendo en barrio Parque San Juan. La obra grande que se está haciendo en calle Quintana ayudaría mucho a todo ese sector, lamentablemente los tiempos de la gente ni los nuestros son como quisiéramos pero la gente de Servicios Públicos está trabajando hasta sábados y domingos para poder terminar esa obra lo antes posible. Ayer estuvimos junto con la gente de la Municipalidad entregando agua a los vecinos, hay que decir que hay un alto consumo por el calor extremo de estos dias y quizas puede no haber presión en la zona de La Perla y Villa Oviedo pero durante la noche la presión se recupera bien, por otro lado hay que entender que lamentablemente la gente no deja de llenar las piletas».

Respecto a barrio 1 de Mayo, cuyos vecinos aseguraron estar sin agua desde hace tres dias, Mazzini reconoció que en ese sector el Municipio realizó una importante obra de red pero que aún hay que enlazarla y es en eso en lo que se está trabajando. En Piedra del Sapo y Tiro Federal el problema es mas permanente y depende de la nueva estación de bombeo.

«En ese sector se está llevando adelante la obra para pdoer reforzar la estacion de bombeo y la gente de la Municipalidad está trabajando arduo para que pueda inaugurarse a mediados de diciembre. Esa sería la solución definitiva para Piedra del Sapo y Tirro Federal y hasta que se no se termine la red no se va a cargar muy bien», añadió.