Enrique Contreras, una avenida intransitable en La Quintana

Desde hace meses vecinos de la zona rural de José de la Quintana reclaman la necesidad urgente del mantenimiento de una de las arterias principales del lugar: la Avenida Enrique Contreras.

“La calle está en muy mal estado y se torna muy difícil transitar con los vehículos. Hace poco tiempo se conformó una asociación civil para articular políticas de estado con el gobierno de Córdoba y tengo entendido que el reclamo de mantenimiento de calles se lo ha elevado y hasta el día de hoy no hay ninguna novedad”, expresó Álvaro, vecino del lugar a RESUMEN.

Recordemos que en José de la Quintana no hay Comuna y en cierto modo dependen de Villa San Isidro. No obstante la calle del conflicto es una “zona gris” que no pertenece a ninguna jurisdicción por lo que en la misma no hay mantenimiento.

“Hasta el día de hoy nadie lo mantiene. Lo que hace San Isidro es gestionar y reclamar por la Quintana ante la provincia pero el gobierno no se expide. Esta muy parado todo”, añadió el vecino y culminó: “Ya no sabemos ante quién reclamar, es la calle más transitada de la zona”.