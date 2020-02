Entraron a su casa mientras dormían y le sustrajeron varias cosas: sólo pide recuperar su documentación

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la madrugada del martes en Bº Norte.

Esta vez, la víctima fue una familia de calle Intendente Nahal quienes se habían acostado tarde debido a que había llegado su hija de Bs As. En ese marco, delincuentes aprovecharon para ingresar al patio de la casa y desenvolverse con total normalidad. Tanto, que lograron entrar a la cocina.

“Habrá sido alrededor de las 5 de la mañana porque tipo 3 mi mujer se había levantado para hacerle la leche a mi hija y no pasaba nada. Éstos saltaron el paredón del frente, pasaron al fondo de la casa, abrieron el baul del auto y sacaron las balizas. También al lado del auto había tres bicicletas rodado 20 pero sólo se llevaron una BMX roja“, contó Luis, el damnificado, a RESUMEN.

No conformes con esto, los delincuentes lograron abrir la puerta lateral del inmueble, la cual da al comedor y sustrajeron la billetera del propietario con toda la documentación. “Tenía el registro de conducir, el DNI, la cédula del GNC, el carnet de la Obra Social, la cédula de un auto Chevrolet zafira patente FZE 080 y comprobante del seguro y 200 dólares. Los papeles están a nombre de José Luis López y necesito recuperarlos con urgencia”, explicó el hombre.

De la casa, se llevaron además dos pares de zapatillas de mujer marca Nike, un tensiómetro digital y un reloj “Pablle wosh” malla de metal. “También revisaron la billetera de mi mujer pero dejaron toda la docuementación desparramada”.

La denuncia ya fue radicada en la comisaría local pero lo que le urge recuperar a la familia es la documentación del damnificado. “Por suerte o no, no pudimos escuchar nada sino no se lo que hubiera pasado. Sólo pido recuperar mi documentación y ofrezco recompensa por ello“, culminó el hombre.