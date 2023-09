Entre el dolor y la angustia, hubo una masiva marcha frente a la casa de Lotocki para pedir justicia

Durante el pasado miércoles, Silvina Luna tuvo su último adiós. El cuerpo de la modelo de 43 años, quien falleció hace una semana en el Hospital Italiano, tuvo su despedida con una ceremonia íntima durante la mañana, y alrededor del mediodía, fue llevado al Panteón de Actores del cementerio de La Chacarita, donde ahora descansa en paz.

Pero eso no fue todo, ya que a partir de las 19 horas, entre el dolor y la angustia, una masiva marcha pacífica se hizo presente frente a la casa de Anibal Lotocki. En la misma, los convocados se hicieron oír al grito de justicia por Silvina Luna y las otras víctimas del cirujano. Entre otras cosas, los vecinos exigieron que Lotocki se vaya del barrio de Florida, ubicado en el partido bonaerense de Vicente López. También participaron ex pacientes del doctor, como Pamela Sosa (quien además fue su pareja) y Stefi Xipolitakis.

Los manifestantes pegaron carteles con diferentes mensajes en las rejas de la vivienda. Entre todos estos, se pudo leer cosas como: “Lotocki asesino” y “Lotocki preso para que no arruine ninguna vida más”. La Policía, por su parte, montó un importante operativo para evitar disturbios.

Stefy Xipolitakis habló ante las cámaras de los diferentes medios y expresó: “Ojalá se pueda lograr la ley Silvina Luna, se lo merece ella. Yo nunca supe lo que me puso Lotocki hasta que la escuché a Sil en la televisión y dije ‘este es el que me operó a mí’”. Pero no fue la única, ya que Pamela Sosa también habló en medio del enojo: «Este hombre no puede vivir tranquilamente en este palacio cuando hay gente a la que le cambió la vida. Destruyó vidas. Por favor, que la Justicia nos escuche. Lo único que pedimos es justicia”.

¿Y la respuesta del médico? Una vez que finalizó la marcha, María José Favalón quien es la esposa de Lotocki, salió para despegar los carteles que habían puesto en el frente del domicilio y allí expresó su parecer.

«Siempre fui respetuosa, ya dije todo lo que quería decir. Ahora déjenme sacar todo esto que me quiero ir a dormir», sentenció María José Favarón en diálogo con TN. La periodista comentó que fue un dolor muy grande lo que sucedió con Silvina Luna, a lo que la esposa de Lotocki respondió: «Para mí también, que no crean que no para nosotros».

«Es una barbaridad lo que hicieron, esto no es una marcha de justicia, esto es un escrache total, es un asco lo que hicieron», agregó visiblemente molesta María José Favarón. «Se pasaron todos los límites, yo entiendo que quieran justicia, pero hay lugares donde ir a reclamar a la Justicia. Y no me digan que la Justicia no sirve, porque sí sirve y sirve a favor de ellas», expresó la mujer.