“Era un barrio tranquilo y ahora carecemos de esa tranquilidad”

Durante la mañana de este jueves, Mariana Poncio, quien es vecina del barrio Portales del Sol, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, la vecina contó por qué fueron al Concejo Deliberante para conseguir respuestas ante los reclamos por la seguridad del barrio: “Llegamos al Concejo con la idea de proponerles que nos ayuden a solucionar un problema de seguridad que estamos teniendo en el barrio. Si bien hubo hechos aislados en los últimos días, desde el viernes a la noche hay robos sistemáticamente todas las noches”.

“Tenemos videos donde se ven claramente quienes nos roban, donde hay veces que hay personas que se las ha visto varias veces. Hay gente que dice que son conocidos, pero no son gente de nuestro barrio. En un grupo de whatsapp donde están todos los vecinos surgieron diferentes alternativas ante esta situación, y fue donde propusieron cerrar el barrio; pero no sabemos cuales son los pasos a seguir para efectuar esta medida. El barrio tiene un ingreso por el empalme de la ruta 5 de Falda del Carmen, atrás del boliche Güemes; y del otro lado hay otro ingreso que sale al barrio Paravachasca y Córdoba”, dijo Poncio.

En cuanto a la ayuda que solicitaron por parte de la policía en estos casos, la vecina expresó que “Los vecinos se juntaron con el comisario y les dijo que están con falta de personal, y en muchas ocasiones tardan mucho cuando llegan al lugar de los hechos”.

“El barrio está iluminado, pero lo que no está iluminado es el empalme. Los robos se dan en todos lados, no hay un sector más perjudicado que otro. Han vaciado casas, pero ahora se meten por los patios y sacan lo que puede llegar a haber en el descubierto. Además, tenemos caballos paseando por el barrio bastante seguido, y es muy probable que los choquemos cuando venimos por la ruta (el barrio queda a una cuadra) ya que no está iluminada”, finalizó.