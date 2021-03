Era un engaño: un vecino de Alta Gracia hizo una compra por facebook y fue asaltado

Nada era lo que parecía. Un vecino de esta ciudad confió y estableció contacto con un supuesto vendedor particular de materiales de construcción- quien en realidad era un delincuente- y acordó ir hasta la casa de éste en Córdoba capital para efectuar la compra.

Todo fue a través de la plataforma Marketplace de Facebook. El damnificado no dudó por los “buenos precios” y se dirigió en su auto a tal vivienda. No obstante, cuando llegó el presunto comerciante lo apuntó con un revolver y le robó el dinero que llevaba. Suma que al momento no trascendió pero que ascendía los 50 mil pesos.

Si bien la denuncia fue radicada y por tratarse de un hecho perpetrado en la ciudad de Córdoba intervino personal policial de esa jurisdicción, aun no hay novedades de los autores del atraco. Por fortuna, el damnificado no fue golpeado y se encuentra bien de salud.

El hecho no deja de despertar el alerta por la cantidad de transacciones que se realizan a través de las redes sociales y que luego terminan en estafa y robo. En este caso, fue un cara a cara que podría haber terminado peor pero en la gran mayoria, solicitan directamente la tarjeta de crédito y luego el envio del producto nunca se realiza. Ante ello, piden estar precavidos a la hora de comprar para evitar ser víctimas.