«Es frustante que la clase política no pueda tener un diálogo respetuoso»

Marcos Torres, intendente de la ciudad, dialogó con el equipo de «Todo Pasa», tras haberse llegado al recinto del Concejo Deliberante, citado por el bloque Alta Gracia CRECE y no habérsele cedido la palabra.

«Tenía la agenda comprometida, debía llegarme al IPET 132 por la construcción de la cosechadora de algas. Teníamos un pedido por parte de los concejales para hablar de la Laguna de Potrero de Loyola y la canalización de calle Rossi, Cristina (Roca) me lo comunicó temprano y decidí llegarme» comenzó su relato.

«No nos dejaron ni siquiera hablar. Más de una vez ví esa actitud y jamás pensé que fuera así. Llevé todos los planos para mostrar las cuencas, fuimos con Marcos Moreira para que diera las explicaciones técnicas, pero con la chicana permanente, no están dadas las condiciones» continuó el mandatario.

«Estamos dando una solución visible a una problemática histórica. Quieren que le vaya mal a la ciudad, entiendo que son oposición y que tienen que generar manto de sospecha. Yo me presenté porque ellos me pidieron. Después se quejan de que no van los funcionarios. No comparto esas formas, gritos, chicanas. No se puede hablar. Quieren que nuestras obras fracasen, de que no se hagan, para tener sus cinco minutos de fama. Se puede pensar distinto pero con respeto» declaró Torres.

«Con el secretario de OOPP que muchas veces lo han llamado. Siempre escuchamos que quieren que se mejore la vida de la gente, han tenido la posibilidad de hacerlo y no lo hicieron. Por educación no se pudo llevar a cabo

No hay nada que ocultar. Es frustrante que la clase política no pueda tener un diálogo respetuoso. Es parte del show que hacen. He sido concejal…no lo entiendo…he tenido debates acalorados con Brunengo» concluyó.